У Києві пролунали вибухи одразу після тривоги: 10 людей постраждали

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Відомо про десятьох постраждалих. Рятувальні роботи на місці руйнувань у Печерському районі звершені.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Києві оголосили повітряну тривогу о 10:29, проте вже за хвилину в місті було чутно звуки вибухів. КМВА повідомляло про роботу ППО в місті.

За попередньою інформацією, уламки внаслідок ракетної атаки пошкодили нежитлову триповерхову будівлю в Печерському районі. Туди вже виїхали оперативні служби.

"10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. 16-річну дівчину вже виписали з лікарні. Іншим медики надали допомогу на місці", — зазначив столичний голова Віталій Кличко.

Зокрема, серед постраждалих — дві вагітні жінки. У них гостра реакція на стрес. До лікарні госпіталізували 33-річну потерпілу із закритою черепно-мозковою травмою та забійними ранами.

Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 р. Суспільне Київ/Влада Колодій

Спочатку рятувальники повідомляли, що під завалами зруйнованої будівлі в Печерському районі можуть перебувати люди. Пізніше в ДСНС уточнили, що інформація щодо можливого перебування однієї людини в будівлі на момент вибуху не підтвердилася. Розбір завалів тривав до вечора.

Екстрені служби працюють біля завалів зруйнованого корпусу академії імені Бойчука. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Станом на 18:30, в ДСНС Києва поінформували, що аварійно-рятувальні роботи у столиці завершені. Загиблих під завалами не виявили. На місці падіння уламків працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки.

У МКІП розповіли, що під час ранкового обстрілу постраждала будівля Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

"Руйнувань зазнала центральна частина корпусу. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєві пошкодження отримали приміщення кафедр та аудиторії закладу", — повідомили в міністерстві.

Пошкоджена будівля Київської держакадемії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука внаслідок ракетної атаки, 25 березня 2024 р. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 р Фото: Суспільне Новини/Тетяна Джафарова Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 р Фото: Суспільне Новини/Тетяна Джафарова Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 р Фото: Суспільне Новини/Тетяна Джафарова Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 р Фото: Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

У КМВА додали, що Солом'янському районі пошкоджений багатоповерховий будинок. У Голосіївському виявили залишки ракети в лісосмузі.

У Дарницькому уламки впали на приватну забудову. Попередньо, там було займання нежитлового приміщення. Дані щодо потерпілих ще уточнюють.

"Інформація щодо падіння уламків у Дніпровському районі не підтвердилась", — згодом зазначили у військовій адміністрації.

Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 р. Фото: ДСНС України

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що РФ атакувала українську столицю двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищили, а їхній тип встановлюють фахівці.

Зазначається, що дві балістичні ракети ввійшли у повітряний простір України на гіперзвуковій швидкості (до 9 тис км/год) на висоті до 40 км. Саме тому від оголошення тривоги до вибухів минули лічені хвилини.

"Зенітні ракетні підрозділи вразили ціль на великій висоті над Києвом. Уламки ворожих ракет продовжили рух за інерцією та впали з радіусом розльоту у декілька кілометрів. Частина здетонувала у приземному шарі повітря", — розповіли деталі в Повітряному командуванні "Центр".

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Києву і звернувся до міжнародних партнерів.

"Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", — зауважив Зеленський.

Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни через ракетний удар по об'єктам цивільної інфраструктури.