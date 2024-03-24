Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету

Польща вимагатиме пояснень від Російської Федерації у зв'язку з порушенням російською ракетою повітряного простору країни зранку 24 березня.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі.

“Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні повітряні атаки на народ і територію України, припинити війну і зайнятися вирішенням внутрішніх проблем країни”, — наголосив речник польського МЗС Павел Вронський.

МЗС Польщі також висловило співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім родичам. У заяві йдеться, що Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів.

Зранку 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.

В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі повідомили, що Російська ракета на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.

У ніч проти 24 березня війська РФ завдали масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 “шахедів”.