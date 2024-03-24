У Львівському перинатальному центрі народився хлопчик-богатир

У Львівському обласному клінічному центрі народився хлопчик вагою 5 кг і зростом 60 см. Пологи пройшли природним шляхом.

Про це повідомили на сторінці медустанови у Facebook.

До пологів пацієнтка перебувала під спостереженням у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології Центру. Лікарі прогнозували, що дитина буде велика.

"Зваживши всі "за" і "проти", а також те, що це будуть другі пологи, команда фахівців прийняла консилярне рішення, що жінка зможе народити самостійно. Пологи відбулися на 40 тижні вагітності", — зазначили у Центрі.

На третю добу після пологів, провівши усі необхідні обстеження, маму і хлопчика виписали додому.