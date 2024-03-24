На заході України внаслідок атаки з боку РФ є пошкодження обʼєктів “Нафтогазу”.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив у Фейсбуці зранку 24 березня.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз на заході. Попередньо — без потерпілих", — написав Чернишов.

Він додав, що наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Деталі, за словами Чернишова, будуть згодом.

У Львівській області вранці 24 березня РФ “шахедами” і ракетами атакувала обʼєкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа. За словами міського голови Львова Андрія Садового, росіяни застосували для ударів по об'єктах інфраструктури Львівщини близько 20 ракет та сім дронів-камікадзе.

Пізніше російські війська вдруге за ранок 24 березня ракетами “Кинджал” атакували об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Попередньо, є два влучання.