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Укренерго: ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми
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Укренерго: ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми

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Укренерго: ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми
Ремонт електромережі. УНІАН

Ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, хоча російські БПЛА атакували енергооб’єкти Дніпропетровщини. В Харкові діють мережеві обмеження. На Одещині та Хмельниччині при зростанні споживання можливі графіки відключень.

Про це повідомляє “Укренерго” зранку 24 березня.

“Ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми. Але протягом ночі росіяни знову прицільно били БПЛА по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини. Уламками було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтна лінія електропередачі”, — йдеться у повідомленні.

При цьому в м. Кривий Ріг фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах

Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.

  • На Дніпропетровщині фахівці “Укренерго” та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів. Також відновлено надійність живлення ЗАЕС — лінія, що вимикалась, повернута в роботу.
  • В м. Харків діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури.
  • На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання.

В усіх постраждалих регіонах 24/7 тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили в “Укренерго”.

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