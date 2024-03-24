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Ракетні та артилерійські удари по громадах Миколаївщини, знищені безпілотники: як минула доба
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Ракетні та артилерійські удари по громадах Миколаївщини, знищені безпілотники: як минула доба

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Військові, бойова робота
Українські військові на позиції. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

У Миколаївській області за добу, що минула, армія РФ завдала ракетних та артилерійських ударів по громадах Миколаївського та Вознесенського районів. Люди не були травмовані.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У ніч на 24 березня підрозділи Сил протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136", йдеться у ранковому зведенні від ОВА.

23 березня о 22:45 та 22:51 армія РФ здійснила два ракетні удари по відкритій території за межами населених пунктів Вознесенського району. Тип ракет встановлюють. Травмованих людей внаслідок атаки немає, повідомили у Миколаївській ОВА.

Того ж дня російські військові ударили ракетами по території Миколаївського району.

"23 березня близько 18:02 та 18:30 ворог вдарив двома ракетами по Миколаївському району, поцілив по відкритій території за межами населених пунктів. Тип ракет встановлюють. Травмованих немає", — йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Також 23 березня о 21:38 військові РФ завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Поранених людей немає, зазначили у військовій адміністрації.

Крім того, 23 березня о 12:30, 21:39 зафіксували обстріли з артилерії по акваторії Очаківської громади. Ніхто не травмувався, повідомили в ОВА.

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