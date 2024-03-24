У ніч на 24 березня російські війська атакували Дніпропетровщину ударними БпЛА. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили. Нині аварійно-відновлювальні бригади працюють.

Наслідки обстрілів на Нікопольщині

Вдарили війська РФ по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисяч у районі. Електропостачання вже відновили.

Двічі російські війська обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Атакували Марганець і Покровську сільську громаду. Загиблих та поранених немає.

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