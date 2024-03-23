У Миколаєві на базі наукового простору Science Kids діти віком від 7 до 12 років мають можливість щосуботи відвідувати безплатні лекторії з біології, історії та астрономії. Це можливість дізнатися більше про науку через інтерактивні заняття та дискусії з лекторами.

Кореспонденти Суспільного 23 березня побували на занятті для дітей.

"Першоцвіти — супергерої весни" — таку назву має науково-популярний лекторій для дітей цього тижня. Одна з лекцій — біологія та природи світу.

"Якщо це бджілка домашня, то вона там до вулика летить, якщо вона не встигла, то у квітки закриваються пелюсточки, та вона зігріває її, бо всередині температура буде вище ніж зовні", — пояснюється на занятті.

Заняття у просторі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Лекторка Марина Романенко говорить, такі заняття для дітей є важливими в умовах війни.

"Таке якісне науково-популярне дозвілля у Миколаєві навіть у довоєнний час — його не було, і це зараз можливість оцим дітлахам, які не займаються офлайн в школі, для них це можливість послухати, поспілкуватися і поставити питання лектору", — каже вона.

Лекторка Марина Романенко. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Восьмирічна Софія відвідує майже кожну лекцію на базі наукового простору Science Kids.

"Я завжди беру участь у цих лекціях, я дуже активна та люблю читати правила. Ці лекції про якесь розмаїття, та мені вони подобаються, бо там дуже багато цікавинок", — пояснює Софія.

Софія, 23 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Представниця громадської організації Альона Соловйова каже, щотижня на лекціях учасники дізнаються нове з історії, біології та астрономії.

"Наша громадська організація спрямована на популяризацію науки та медицини в Україні. Ми саме спрямовуємо наш проєкт на просування науки серед дітей, ми хочемо довести, що наука — це нескладно і це дуже цікаво", — розповідає жінка.

Представниця громадської організації Альона Соловйова. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Заняття у науковому просторі відбуваються щосуботи. Долучитися можуть діти віком від 7 до 12 років. Аби відвідати навчання, необхідно заповнити заявку, розміщену у соцмережах Science Kids.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.