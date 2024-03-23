23 березня в Івано-Франківську відбувся допрем’єрний показ українського повнометражного фільму "Лишайся онлайн". Стрічку презентувала творча група, повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Повнометражний режисерський дебют Єви Стрельникової створили за сценарієм самої режисерки та Антона Скрипця. У головних ролях — Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Катерина Кістень та Олеся Жураківська.

"Ми задумали це кіно у березні 2022 року, планували для західної аудиторії, щоб спонукати її допомагати Україні. Спочатку показали у Канаді, перемогли там у конкурсі. А тоді презентували українцям. Зрозуміли, що це кіно — дуже актуальне, зокрема, зважаючи на формат, в якому його зняли", — каже продюсер Антон Скрипець.

Допрем'єрний показ фільму "Залишайся онлайн". Суспільне Івано-Франківськ

Проби акторів відбувалися онлайн, адже стрічка створена у форматі "скринлайф". Головну героїню Катю зіграла акторка Єлизавета Зайцева.

"Моя героїня — звичайна дівчина, яка зіштовхнулася на початку повномасштабного вторгнення зі своїми страхами. Вона не очікувала, що її чекає, але, як і усі ми, віднайшла надприродні зусилля", — розповідає Єлизавета Зайцева.

У загальноукраїнський прокат фільм вийде 28 березня 2024 року.

Стрічка також має американського дистриб'ютора — компанію Dark Star Pictures. Реліз у США запланований на кінець другого кварталу 2024 року.

Що відомо про фільм "Лишайся онлайн"

Події фільму "Лишайся онлайн" відбуваються у 2022 році в Києві. До волонтерки Каті випадково потрапляє ноутбук, який передали на підтримку військових. Раптом їй надходить відеодзвінок від хлопчика, що розшукує батька, попереднього власника пристрою. Ховаючись від обстрілів удома, вона намагається знайти власника ноутбука.

Світова прем'єра відбулася в липні 2023 року на міжнародному кінофестивалі Fantasia. Там "Лишайся онлайн" здобув нагороду як "Найкращий художній фільм-дебют".

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