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Російські військові обстріляли селище Курахівка на Донеччині — двоє людей поранені
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Російські військові обстріляли селище Курахівка на Донеччині — двоє людей поранені

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Російські військові вдень, 23 березня, обстріляли, ймовірно з артилерії селище Курахівка Курахівської громади Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє чоловіків поранені.

Про це Суспільному Донбас повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

"Поранені направлені до лікарні Покровська. В обох — контузії", — уточнив Роман Падун.

За його словами, під час обстрілу пошкоджені чотири будинки.

Він додав, що це перший обстріл населеного пункту від початку доби.

Як уточнила Суспільному Донбас речниця обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, поранені чоловіки 39 та 45 років ушпиталені з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

За її даними, прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 КК України.

Що відомо про селище Курахівка Курахівської громади

Як розповів начальник МВА, у Курахівці проживають 1300 людей.

Населений пункт Курахівка розташований за понад 30 кілометрів на північ від окупованої Авдіївки.

Населений пункт Курахівка Курахівської громади Донецької області
Населений пункт Курахівка потрапила під артилерійський обстріл. Скрін з мапи проєкту DeepState

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