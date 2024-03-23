Індексація пенсій: кому і на скільки перерахували виплати на Миколаївщині

У Миколаївській області здійснили щорічну індексацію пенсій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Станом на 23 березня 2024 року перерахували виплати понад 265 тисячам людей.

Про це в етері Українське радіо. Миколаїв розповіла начальниця Головного управління ПФУ в Миколаївській області Олена Сичугова.

За словами Олени Сичугової, перерахунку підлягали пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 №185 "Про індексацію пенсійний і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році".

"Передбачена тим пенсіонерам, яким пенсія призначена за законом про "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсіонерам з числа колишніх працівників силових відомств, людям, які отримують пенсії по інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок катастрофи на ЧАЕС, одержувачам "спецпенсій"— це науковці, держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування", — сказала Олена Сичугова.

Середній розмір збільшення пенсії по області на одну людину — 284 гривні 30 копійок. Від цієї кількості 100 гривень отримали сім відсотків одержувачів, від 100 до 500 гривень — 77 відсотків, понад 500 гривень — вісім відсотків і понад 1000 гривень — півтора відсотка.

У 2024 році показник індексації становить 1,0796, тобто на 7,96 відсотка підвищується заробіток, з якого обчисляються пенсійна виплата, каже посадовиця.

"У результаті перерахунку розмір підвищення після індексації не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500 гривень. Тобто індексуємо основний розмір пенсії: якщо зростання є хоча б на одну копійку, то розмір підвищення становить до 100 гривень, як в результаті індексації збільшення понад 1500 тисячі, то обмеження — 1500 тисячі гривень", — зазначила вона.

Також встановлені мінімальні розміри пенсій із першого березня 2024 року для вікових категорій.

Для людей віком 65 років, які не працюють, зі страховим стажем 30 років у жінок, 35 років у чоловіків — не нижче 3370 гривень.

Для пенсіонерів від 65 до 70 років зі страховим стажем 30 років у жінок, 35 років у чоловіків та людям з інвалідністю першої групи — не нижче 2980 гривень.

Для пенсіонерів від 70 до 80 років зі страховим стажем 30 років у жінок, 35 років у чоловіків — не нижче 3240 гривень.

Для пенсіонерів віком 80 років зі страховим стажем 20 років у жінок, 25 років у чоловіків — не нижче 3370 гривень.

Іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють, але не мають необхідного стажу, говорить Олена Сичугова, встановлено мінімальний розмір пенсії не нижче 2725 гривень. Також з її слів, доплати людям за віком не скасовані, але вони в 2024 році не індексувались: людям, яким понад 70 років — 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 гривень, від 80 років — 570 гривень.

Загальна потреба на індексацію по області на березень 2024 — 1,6 мільярда гривень, за лютий — 1 мільярд 478 мільйонів гривень. Тобто приріст потреби на 116,9 мільона гривень. По способу виплати: на банківські установи переказано 82 відсотки виплат, через "Укрпошту" — 18 відсотків.

Олена Сичугова говорить, індексація стосується й пенсій, що призначені за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Коефіцієнт підвищення у 2024 році — 1,0796.

"Таких одержувачів проіндексували 19,9 тисяч. Взагалі в Миколаївській області одержувачів за "військовим" законом 20,6 тисяч. Середній розмір підвищення — 692 гривні 14 копійок", — додала посадовиця.

Перерахунок пенсій з першого березня 2024 року відбувається без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ. Пенсіонери, які працюють, перераховану з першого квітня пенсію отримають у червні через те, що звіти за перший квартал від податкової до Пенсійного Фонду надійдуть до 10 травня, говорить начальниця Головного управління ПФУ в Миколаївській області.

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