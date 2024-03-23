Псевдовибори на ТОТ: якими методами окупаційна влада Херсонщини показувала прихильність жителів до президента РФ

З 15 по 17 березня 2024 року у РФ відбулись псевдовибори президента. Окупаційна влада влаштувала фейкове голосування і на тимчасово окупованій території Херсонської області. "Члени ДВК" обходили місцевих жителів у супроводі російських військових та посилили фільтраційні заходи.

Суспільне поспілкувалось з жителями тимчасово окупованого лівого берега та розпитало експертів якими методами окупаційна влада намагалась показати "прихильність" жителів окупованих територій до президента РФ.