759 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 22 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.
- Армія РФ скинула вибухівку з дрона у Козацькому на Херсонщині. Поранена 57-річна жінка, її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Також — у Червоному Маяку, поранений чоловік.
- На Херсонщині з 1 квітня скоротили комендантську годину. Вона триватиме з 21:00 до 05:00. Це пов’язано зі збільшенням світлового дня, повідомив начальник ОВА Прокудін.
- Депутату Херсонської міськради повідомили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі на суму в понад 870 тис. гривень. За це йому може загрожувати до шести років ув'язнення.
- Судитимуть "заступника начальника" окупаційного управління служби покарань Херсонщини. Він сприяв депортації 1500 засуджених українців з Північної виправної колонії №90 до виправних установ тимчасово окупованих територій та РФ.
У Херсоні чутно вибухи
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Псевдовибори на ТОТ: якими методами окупаційна влада Херсонщини показувала прихильність жителів до президента РФ
З 15 по 17 березня 2024 року у РФ відбулись псевдовибори президента. Окупаційна влада влаштувала фейкове голосування і на тимчасово окупованій території Херсонської області. "Члени ДВК" обходили місцевих жителів у супроводі російських військових та посилили фільтраційні заходи.
Суспільне поспілкувалось з жителями тимчасово окупованого лівого берега та розпитало експертів якими методами окупаційна влада намагалась показати "прихильність" жителів окупованих територій до президента РФ.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ вдарила з авіації та скинули дві КАБи на Херсонщині
Вдень військові РФ вдарили з авіації по Дар’ївській громаді на Херсонщині та скинули дві керовані авіабомби поблизу села Токарівка, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Як довести факт руйнування житла на тимчасово окупованій території — пояснення юристки
На тимчасово окупованих територіях України, зокрема, Херсонської області, через повномасштабне вторгнення РФ, постійні обстріли та підрив російськими військами Каховської ГЕС люди втратили чи мають пошкоджене майно.
Чи існує можливість довести факт руйнування житла на ТОТ — розповіла у всеукраїнському щоденному інформаційному проєкті "Суспільне. Студія" юристка системи безоплатної правничої допомоги Олена Іпатенко.
Херсонська область — повітряна тривога!
"Ми існуємо, ми творці, ми малюємо — всупереч обставинам". Оксана Оснач про виставку робіт херсонських митців у Києві
У столичному Будинку художників 22 березня 2024 року відкрився культурно-мистецький проєкт "Херсонська організація НСХУ". Тут представлені роботи херсонських художників, які вдалось врятувати під час окупації міста.
Про це в коментарі Суспільному розповіла мисткиня Оксана Оснач. За її словами, ініціаторкою виставки стала ще одна художниця з Херсона Яна Голуб'ятникова. Вона наразі планує персональну виставку і запропонувала, щоб херсонські митці теж мали змогу показати свої роботи.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Відновлення бізнесу: на Херсонщині реалізується 16 мікрогрантів на суму 3,8 мільйона гривень
З початку 2024 року на деокупованій Херсонщині зареєструвалось майже пів тисячі нових підприємців та втричі зменшилась кількість безробітних.
Про це на брифінгу розповів заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Михайло Лемак.
Херсонська область — повітряна тривога!
Армія РФ скинула з дрона вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранені двоє людей
Армія РФ з безпілотника атакувала Берислав Херсонської області. Поранені двоє людей, їм надають медичну допомогу, повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.
На Херсонщині попрощались із загиблим захисником Сергієм Радисюком
На Херсонщині провели в останню путь загиблого українського захисника, уродженця Високопільської громади Сергія Радисюка, повідомив в Telegram керівник Бериславської РВА Володимир Літвінов.
"Хочу відчувати, що є справедливість, що зрадники покарані". Інтерв'ю з родичкою бранця Кремля Людмилою Шумковою
Про Людмилу Шумкову українці дізналися, коли її племінника, колишнього охоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова, незаконно затримали спецслужби Російської Федерації у 2017 році. За участь у діяльності Правого сектору російська влада засудила Олександра на чотири роки позбавлення волі. Поки полонений перебував за ґратами, Людмила разом з його матір'ю боролися за його звільнення. 24 грудня 2020 року Олександр повернувся до України.
В інтерв'ю ми розпитали Людмилу про подальшу долю Олександра, про окупацію, яку вона разом з рідними пережила у Херсоні, про участь у русі спротиву та полон.
Сили оборони продовжують нищити озброєння, техніку та особовий склад армії РФ: які втрати за добу
Сили оборони півдня завдали чергових вогневих уражень російські армії на Херсонському та Оріхівському напрямках.
За добу ліквідували 152 російських військовослужбовців та три польові пункти боєпостачання. А також знищили 73 одиниці озброєння та військової техніки.
Серед них:
- п'ять танків, 13 гармат,
- вісім мінометів,
- 37 одиниць автобронетехніки,
- дві станції радіолокаційної боротьби,
- два комплекси відеоспостереження “Муром-М”,
- дві камери відеоспостереження,
- один комплект антенних систем управління БпЛА,
- одну одиницю військової інженерної техніки,
- одну аерофотостанцію та човен.
На Херсонщині — відбій тривоги!
Внаслідок обстрілу Пункту незламності у Бериславському районі поранені двоє людей
У прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу Пункту незламності у Бериславському районі поранені двоє людей.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Армія РФ обстріляла Нововоронцовку на Херсонщині: поранена людина
Російські війська вночі обстріляли Нововоронцовку на Херсонщині. Поранена 60-річна місцева жителька. У неї мінно-вибухова травма, струс головного мозку, контузія та численні гематоми, повідомили в ОВА.
Також зранку військові РФ скинули вибухівку з дрона на Пункт незламності в одному з сіл Новоолександрівської громади. Загиблих та поранених немає.
Внаслідок учлорашнього обстрілу Зміївки поранена ще одна людина
До лікарні звернулась жителька Зміївки, яка вчора увечері потрапила під обстріл армії РФ. Медики діагностували в неї контузію і надають необхідну допомогу, повідомили в ОВА.
У Харкові через хворобу помер боєць з Херсонщини Сергій Редисюк
У лікарні Харкова через хворобу помер військовий з Херсонщини — молодший сержант Сергій Радисюк. Йому був 31 рік, повідомили в ОВА.
Внаслідок обстрілів РФ у Білозерській громаді горів будинок
Вночі армія РФ обстріляла села Білозерської територіальної громади. Внаслідок влучання снаряда загорівся будинок. Рятувальникам вдалось загасити пожежу попри повторні обстріли російських військ, повідомили в ДСНС.
Сили оборони над Херсонщиною знищили три російських безпілотники
Вночі над Херсонщиною підрозділи ППО знищили три російські безпілотники типу ""Shahed-131/136", повідомили в Силах оборони півдня.
На Херсонщині за добу загинула одна людина, троє поранених
Внаслідок обстрілів Херсонщини загинула одна людина, троє — поранені. Російські війська за добу обстріляли 20 населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівка, 14 приватних будинків, сільгосптехніка та автомобілі, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.