Адвокатку з Нової Каховки підозрюють у добровільному обранні до незаконних органів влади

Адвокатку з Нової Каховки підозрюють у добровільному обранні до незаконних органів влади. Вона очолила так зване "Херсонський регіональний відділ ЛДПР та зареєструвала місцеве відділення російської партії в єдиному держреєстрі.

На псевдозасіданні "Херсонської обласної думи" підозрювану обрали "заступницею голови". Жінці загрожує до десяти років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.