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Обстріли Білозерської ТГ, атаки з дронів Берислава та Козацького. 758 день війни: хроніка подій в Херсонській області
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Обстріли Білозерської ТГ, атаки з дронів Берислава та Козацького. 758 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Херсонщина, обстріли РФ, зруйнований будинок
Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок, Херсонщина, лютий 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

758 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 21 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Херсонська область — відбій повітряної тривоги!

Херсонська область — повітряна тривога!

На підконтрольну територію України повернули ще трьох дітей з Херсонщини

Серед дітей, яких повернули на підконтрольну Україні територію, троє — з Херсонщини, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, це дві трирічні сестрички-двійнята, які перебувають на обліку дітей, що опинились у складних життєвих обставинах та 10-річний хлопчик зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування.

Армія РФ скинула вибухівку з дрона у Козацькому на Херсонщині. Поранена жінка

Армія РФ вкотре скинула вибухівку з дрона на Херсонщині. У селі Козацьке поранена 57-річна жінка, її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні, повідомляє в Telegram ОВА.

Херсонська область — відбій повітряної тривоги!

Херсонська область — повітряна тривога!

На Херсонщині скоротили тривалість комендантської години

На Херсонщині з 1 квітня комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00. Це пов’язано зі збільшенням світлового дня, повідомив в Telegram начальник ОВА Олександр Прокудін.

Волонтери вивезли ще трьох людей з Берислава Херсонської області

З Берислава Херсонської області, який постійно обстрілюють російські військові евакуювали ще трьох місцевих жителів. Вивезти людей допомогли волонтери громадської організації "Сильні, бо вільні", повідомив в Telegram керівник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Завдав збитків Україні на понад 870 тис. грн: депутату Херсонської міськради оголосили підозру

Депутату Херсонської міськради повідомили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі на суму в понад 870 тис. гривень, повідомляє в Telegram пресслужба обласної прокуратури. За це йому може загрожувати до шести років ув'язнення.

РФ скинула вибухівку з безпілотника на Червоний Маяк Херсонської області. Є поранений

Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Червоному Маяку на Херсонщині. Поранений чоловік, повідомляє в Telegram ОВА.

У травмованого діагностували вибухову травму та поранення ноги, йому надали медичну допомогу.

Сили оборони знищили особовий склад та техніку РФ

На Херсонському напрямку Сили оборони знищили польовий пункт боєпостачання армії РФ, 18 одиниць автобронетехніки, 13 гармат, чотири човни, ЗРК "Оса", зенітну установку та розвідувальний БпЛА "Орлан-10". Також ліквідували 49 російських військових.

Херсонська область — відбій повітряної тривоги!

Херсонська область - повітряна тривога!

Армія РФ атакувала Зміївку: загинув чоловік

Зранку російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув, повідомив у Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні попрощались із загиблим на Донеччині захисником Миколою Кречком

У Херсоні попрощались із загиблим на Донеччині захисником Миколою Кречком. Військовому був 31 рік.

Жителю Херсонщини, який очолив захоплений армією РФ Скадовський лісгосп, оголосили про підозру

Жителя Херсонщини, який очолив захоплений армією РФ Скадовський лісгосп, підозрюють у зайнятті посади в окупаційному органі.

Після зміни назви установи чоловік перереєстрував її за російським законодавством, виплачував заробітну плату в рублях. Йому загрожує до 15 років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Вночі на Херсонщині Сили протиповітряної оборони збили 5 безпілотників типу "Shahed-131/136"

Вночі під час дронової атаки армії РФ на Херсонщині Сили протиповітряної оборони збили п'ять безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили у Telegram Сили оборони півдня.

Бійці 137-го окремого батальйону 35 ОБР морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського завдали ударів по російських БМП та скупченню військових

Керівник ОВА Прокудін показав як українські бійці тримають плацдарм у Кринках Херсонської області. За допомоги FPV-дронів бійці 137-го окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського завдали точних ударів по російських БМП та скупченню військових.

Адвокатку з Нової Каховки підозрюють у добровільному обранні до незаконних органів влади

Адвокатку з Нової Каховки підозрюють у добровільному обранні до незаконних органів влади. Вона очолила так зване "Херсонський регіональний відділ ЛДПР та зареєструвала місцеве відділення російської партії в єдиному держреєстрі.

На псевдозасіданні "Херсонської обласної думи" підозрювану обрали "заступницею голови". Жінці загрожує до десяти років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

До лікарні звернувся житель Садового, який потрапив під обстріл РФ 21 березня

Сьогодні до лікарні звернувся 47-річний чоловік, який 21 березня потрапив під обстріл РФ у Садовому на Херсонщині. У нього діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надають чоловіку медичну допомогу, повідомила Херсонська ОВА.

Судитимуть "заступника начальника" окупаційного управління служби покарань Херсонщини

Судитимуть "заступника начальника" окупаційного управління служби покарань Херсонщини. Він сприяв депортації 1500 засуджених українців з Північної виправної колонії №90 до виправних установ тимчасово окупованих територій та РФ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Армія РФ зранку атакувала Херсон

Очільник ОВА Прокудін показав наслідки ранкового російського обстрілу Херсона. Cнаряди влучили у багатоповерхівку у центрі міста. Пошкоджені чотири квартири. Загиблих і поранених немає.

На Херсонщині попрощаються із загиблим на війні солдатом Миколою Кречком

Сьогодні на Херсонщині попрощаються із загиблим на війні 31-річним солдатом Миколою Кречком. Він поліг у бою поблизу Семенівки на Донеччині, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

Минулої доби військові РФ обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини

Минулої доби військові РФ обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адмінбудівля, дитсадок, газогони, сільгосптехніка та автомобілі. Двоє людей загинули, семеро поранених, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.

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