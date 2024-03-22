На тимчасово окупованих територіях України, зокрема, Херсонської області, через повномасштабне вторгнення РФ, постійні обстріли та підрив російськими військами Каховської ГЕС люди втратили чи мають пошкоджене майно. Чи існує можливість довести факт руйнування житла на ТОТ — розповіла у всеукраїнському щоденному інформаційному проєкті "Суспільне. Студія" юристка системи безоплатної правничої допомоги Олена Іпатенко.

Як довести, що зруйноване або пошкоджене майно на тимчасово окупованій території?

На територіях, які, на жаль, є тимчасово окупованими існує лише пілотний проєкт. На сьогодні апробовується можливість оцінки зруйнованого або пошкодженого житла на ТОТ. Але треба розуміти, що для того, щоб отримати компенсаційні виплати, потрібно обстежити житло на факт руйнувань та пошкоджень. На жаль, поки зробити це фізично, звісно, неможливо. Але ми сподіваємося, що пілотний проєкт дасть результати й кожна людина, яка втратила можливість проживати в себе вдома, принаймні тимчасово, зможе отримати відповідні компенсації.

Що робити якщо житло на ТОТ і в людині немає документів і в реєстрі немає ніяких даних?

Один зі шляхів вирішення може бути в судовому порядку. Багато моментів, особливо на тимчасово окупованій території, стосуються певних юридичних фактів, і їх доводять в судовому порядку. Тобто, якщо немає документів, або вони були втрачені чи взагалі не зроблені, то рекомендується саме встановлення факту правовласності в судовому порядку.

Я рекомендую звернутися за юридичною консультацією, наголошую, що для всіх вона є безплатною — це гарантується державою. Кожен конкретний випадок потребує індивідуального підходу, і єдиних стандартів тут немає. Але в будь-якому випадку є судова практика, скажімо, юридичне доведення факту правовласності. Тому у всіх, у кого є питання з документами на право власність на житло — треба звертатись за юридичною консультацією і це буде така відправна точка для того, щоб далі збирати документи, ходити по інстанціях, а можливо, і дуже часто так буває, що шлях вирішення простіший, ніж людям здається.

Які існують види компенсацій?

На сьогодні є кілька видів компенсацій, зокрема для людей, яких житло пошкоджене або зруйноване через збройну агресію РФ. Дуже важливою є програма єВідновлення, яка дозволяє людям отримати відповідні компенсації до 200 тисяч гривень.

Ця програма стартувала з 10 травня 2023 року і почалася саме з такого першого етапу: люди, чиє житло підлягало відновленню, тобто не було зруйноване, могли отримати компенсацію. Далі програма почала розвиватися і зараз маємо можливість у всіх, у кого житло зруйноване — отримати так звані сертифікати на житло і надалі придбати собі житло в будь-якому куточку країни. Також розширили суми виплат для людей, яких житло пошкоджено — можна отримати компенсацію для проведення так званого капітального ремонту: 350 тисяч гривень максимально для квартири та 500 тисяч гривень для будинку.

Ця програма ще розвиватиметься і наступний етап дуже важливий, зокрема, можливість отримати кошти для будівництва будинку, який був зруйнований на тому ж самому місці. І надалі ця програма також розвиватиметься відповідно до потреб людей.

Чому виникають затримки з виплат до 200 тисяч є-Відновлення і надання сертифікатів на підконтрольній Україні території

В деяких окремих моментах виплати та допомога за зруйноване або пошкоджене майно затягується через те, що у людей не вистачає документів. Раніше, до війни особливо, не багато людей замислювалося над тим, щоб впорядкувати свої документи на житло. Тобто це були виключно окремі випадки: оформити право спадщини, розлучення тощо. Але, на жаль, війна внесла свої корективи, тому треба розуміти, що до документів на житло треба поставитися більш свідомо.

Тому що, якщо відомості про право власності на житло на даний час не внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то дійсно процес отримання компенсації затягнеться. Але яка б заплутана ситуація не була, всі ці моменти вирішуються і приблизно це займає до одного місяця. Тому я рекомендую найперше звернутися до Державного реєстратора, дізнатись про процедуру оформлення, куди звертатись і які документи потрібно зібрати. Це потрібно робити кожному, адже зараз наше життя не передбачене, і чим швидше ви це зробите, тим краще.

Чи існує тимчасовий документ аби врегулювати питання зі збитками?

Ні, такого поняття немає. Є документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно. Єдине, що якщо людина не має таких документів, але, наприклад, вони є частково, то можна збирати різними шляхами, їх багато, але потрібно до кожної конкретної ситуації підходити окремо. Звертайтесь по допомогу до юристів, вони подбають про те, щоб ви могли отримати письмову консультацію і мали перед очима перелік дій, які потрібно зробити. І без цих документів або ж без відомостей в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про жодні компенсації, на жаль, не може бути мови.

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