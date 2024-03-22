З 15 по 17 березня 2024 року у РФ відбулись псевдовибори президента. Окупаційна влада влаштувала фейкове голосування і на тимчасово окупованій території Херсонської області. "Члени ДВК" обходили місцевих жителів у супроводі російських військових та посилили фільтраційні заходи.

Суспільне поспілкувалось з жителями тимчасово окупованого лівого берега та розпитало експертів якими методами окупаційна влада намагалась показати "прихильність" жителів окупованих територій до президента РФ.

Данило, проживає в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини. Чоловіку вдалось уникнути примусового голосування на фейкових виборах.

"Всі ці дні ми сиділи вдома. Наші сусіди також. Двір був пустий. Мало кого можна було побачити. Ніхто не приходив до нас зі скриньками. Я так зрозумів, що вони собі вже все намалювали й просто на це все забили", — поділився Данило.

55 країн світу не визнали результатів фейкових виборів президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях, говорить голова Херсонської обласної організації КВУ Дементій Білий.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що він не визнає нічого, що це незаконно, не має жодних правових та юридичних наслідків, все це є нікчемністю", — сказав він.

Під час проведення псевдовиборів на Херсонщині окупаційна влада посилила тиск на місцеве населення, люди повідомляли про незаконні обшуки та арешти, розповів заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

“Закінчилися і слава Богу — оце основна реакція. Більшість людей цей основний період намагалися просто ховатися вдома, знизити максимально свою активність пересування між громадами, навіть в територіях населених пунктів, в яких вони знаходились, тому що під час проведення так званих виборів дуже багато їздило їхніх активістів, представників виборчих комісій, звичайно у супроводі й окупаційної поліції, росгвардії. А будь-який контакт з цими представниками — це ризик для людей. Ніякі це не були вибори звичайно. Юридично це була нікчемна подія", — каже Соболевський.

Фейкові президентські вибори на ТОТ Херсонщини окупаційна влада влаштувала у три етапи: основним дням голосування передувало дострокове — з 27 по 29 лютого і з першого по третє березня. За словами жителя лівобережжя Віктора, незадовго до першого туру у населеному пункті з’явилося багато немісцевих жителів. До чоловіка додому приходили представники окупаційної влади.

"До нас прийшли, питалися будете йти на голосування, чи не будете. Питали хто прописаний, хто живе і таке інше. І казали дату, коли це все буде проходити. Казали, де воно буде проходити саме в нашому населеному пункті. Вдягнені вони були в таку білу накидку і на ній було написано "вибори" там щось таке, з їхньою символікою. Там чи V, чи щось таке. Така біла як мантія ми її називали", — розповів Віктор.

Виборчі дільниці курсували по окупованих містах, на голосування зганяли бюджетників та пенсіонерів. Був і основний контингент — колаборанти, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Одна із виборчих дільниць курсувала спочатку по Генічеському району, потім — по Скадовському. В кінці там уже Каховський район об'їжджали. Спочатку зганяли туди людей. Потім росіяни разом з колаборантами рухалися по домівках з автоматами. Два автоматники разом з представником цієї виборчої дільниці, зі скринькою і заставляли голосувати за сусідів і родичів, які виїхали. Також люди бачили в списках померлих людей. Також за них були поставлені підписи. Є повідомлення з Каховського району, що там дострокові вибори були провалені. Ніхто не прийшов і тому рашисти вирішили повторно провести ще раз ці вибори", — розповів Толоконніков.

Окупаційна влада на ТОТ Херсонщини заявила, що явка на фейкових виборах, враховуючи дні дострокового псевдоголосування, склала 83 відсотки. Натомість на "виборчі дільниці" фактично прийшли працівники бюджетних установ, розказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Це медики, вчителі, працівники комунальних підприємств. Керівники цих установ повинні були звітувати про те, що їхні співробітники сто відсотків прийшли на виборчі дільниці. З вчителями доходило до того, що їм треба було сфотографуватися на виборчій дільниці і представити докази, вказати геолокацію, що вони перебували саме на виборчій дільниці. Контроль був жорсткий. Тут ніхто не питав. І всіх під загрозою звільнення або інших санкцій примусили прийти на ці виборчі дільниці", — розповів Данилов.

За його словами, окупаційна влада погрожувала застосувати репресії до тих, хто відмовиться брати участь у незаконному голосуванні.

"У різних варіаціях я різне чув. У Генічеському районі — виселення, наприклад. Десь в інших місцях, що "на підвал", якщо не прийдете. Таке залякування було. Причому чим менший населений пункт, тим жорстокіше. Цього разу, автоматників, які супроводжували комісії, що ходили з урнами для голосування по будинках, намагались не показувати у кадрі в пропагандистських ЗМІ", — розповів Данилов.

Окупаційна влада заявила – 88 % місцевих жителів тимчасово окупованого лівобережжя на фейкових виборах віддали свій голос за Володимира Путіна, каже Дементій Білий.

"У скриньках для голосування було дуже мало бюлетенів протягом цілого дня голосування. Окупаційна влада сказала, що проголосували 83 % виборців — це нібито 390 тисяч людей, а скриньки були напівпорожніми", — говорить експерт.

За словами Білого, на фейкових виборах були присутні так звані міжнародні спостерігачі. Більшість з них — вихідці з африканських країн.

"Я не знаю, які вони там представляли міжнародні організації, але точно країн вони не представляли, і міжнародні організації якщо і були, то якісь випадкові чи формальні. Тому я не вважаю, що це були спостерігачі", — додав він.

Як тільки фейкові вибори закінчились, за словами Толоконнікова, на ТОТ цього тижня почали надходити повідомлення про посилення мобілізації.

"Окупанти та колаборанти зібрали списки чоловіків, які підлягають російській мобілізації. Думаю, що найближчим часом буде посилена робота по мобілізації та перевірка чоловіків та змушуватимуть воювати проти своєї країни. Єдиний спосіб уникнути цього — виїхати зараз на підконтрольну Україні територію", — наголосив керівник пресофісу ОВА.

Жителі тимчасово окупованих територій, які через загрозу життю вимушено взяли участь у псевдовиборах не будуть нести за це відповідальність. На відміну від тих, хто допомагав окупаційній владі з проведенням псевдоголосування. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, розповів Юрій Соболевський.

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