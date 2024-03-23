Російські військові близько 2 ночі 23 березня обстріляли Мирноград Донецької області — поранена жінка.

Про це Суспільному Донбас повідомив в. о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

"Чотири влучання у двох різних місцях міста. Поранена жінка — вона у лікарні, їй надана медична допомога, її життю нічого не загрожує. Більше постраждалих немає", — розказав він.

За словами в. о. начальника, декілька двоповерхівок та триповерхівок пошкоджені, також один приватний будинок, комісія фіксує наслідки руйнувань.

"Водопостачання є, електрики лагодять обриви, котельня зупинена — понад 650 абонентів лишились без опалення, пошкоджений газопровід", — уточнив Юрій Третяк.

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