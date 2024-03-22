У Кіровоградській області планують будувати житло для переселенців. У громадах для цього визначили понад сотню земельних ділянок. Зокрема у Кропивницькому планують будівництво мікрорайону. Нині в області проживають майже 86 тисяч переселенців, 79 тисяч з них – евакуйовані після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Люди живуть у гуртожитках, дитсадках, соціальних центрах, винаймають житло або мешкають у родичів та знайомих. В яких умовах живуть переселенці та що пропонує влада – у матеріалі Суспільного.

У громадах Кіровоградській області для тимчасового проживання людей облаштували 82 приміщення, розповіла заступниця начальника обладміністрації Катерина Колтунова. Вони розраховані на 2900 людей, а проживають там нині 1800.

"1100 – вільні, зарезервовані для можливої хвилі евакуації. Це заклади соціальної сфери – колишні дитсадки, школи, гуртожитки".

За словами Катерини Колтунової, у Кропивницькому, наприклад, діють два гуртожитки для тимчасового проживання.

"В обласному центрі – майже 24 тисяч переселенців. Далі, за кількістю – Олександрія, Новоукраїнка, Знам’янка й інші громади. Проживання організували по-різному, тому що є люди, готові самостійно винаймати житло, є люди, які мають родичів в області, є люди, які мають приватні садиби".

Місто Знам’янка Кропивницького району

Одне з місць тимчасового проживання, яке облаштували для переселенців у Знам’янці – це приміщення територіального центру для переселенців. Після повномасштабного вторгнення РФ громада прихистила майже чотири тисячі переселенців. У комунальних закладах мешкають 120 людей, розповідає секретарка міськради Вікторія Зеленська.

"Люди проживають безплатно, держава компенсує витрати на комунальні послуги, ремонти, обладнання. Ми залучали й міжнародні організації".

У кімнаті знам’янського терцентру живе родина Надії Слюсаренко із села Семенівка Покровського району Донецької області. Евакуювались вони у серпні 2022-го.

"Стріляли як шалені. Спочатку вивозили місто Авдіївка. Нам просто пощастило, що ми вчасно виїхали. А зараз у нас там повний жах. Нема ніде нічого. Все зруйновано. І виходять, що ми бомжі, лише в паспорті у нас штампик".

Надія Слюсаренко. Фото: Суспільне Кропивницький

У центрі облаштували кімнати для зберігання їжі, душові та вбиральні, показала Надія Слюсаренко.

"Це наша біда – що ми на старості років залишились без нічого. Квартиру ми не потягнемо. Будинок ми теж не потягнемо, бо треба багато працювати, а здоров’я нема. А так ми до останнього – було господарство, город".

Кімната для зберігання їжі та душові у знам'янському центрі для переселенців. Фото: Суспільне Кропивницький

Кухня – спільна. Там, під час зйомок сюжету, ліпила вареники для онука переселенка з Вугледара Донецької області Ольга Полєєва. У Знам’янку приїхали у серпні 2023 року.

"Вугледар, як ви самі знаєте, стертий з землі. Наш будинок взагалі давно рухнув. Авіабомба потрапила. Багатоповерхівка на чотири під’їзди – повністю рухнув наш під’їзд. Частина ще стоїть, та половини будинку немає".

Кухня у знам'янському терцентрі для переселенців. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів жінки, після евакуації довго звикали до нового місця.

"Повертатись нікуди. Якщо вийде тут залишитись, ми не проти. Вже тут освоїлись, трохи звикли, є і свої знайомі, діти – в школі. Хотілося б свою квартиру мати, на старості років дуже образливо залишитись бомжем".

Село Оситняжка Кропивницького району

В Оситняжці облаштували житло для переселенців у будівлі сільради. У двох кімнатах з лютого 2023 року живе родина Алли Гречної з Донецької області. Двоє з чотирьох дітей – піврічні двійнята Данило й Оксана – народилися на Кіровоградщині після евакуації у вересні 2023 року, розповіла жінка.

"Шостого числа у мене в Костянтинівці загинула мама, а з шостого на сьоме по екстренці мене прокесарили. Єгор – в школі, йому вісім років. Максим зараз прихворів – йому три. Спочатку ми були в одній кімнаті, нас було четверо. Коли дізналась про вагітність, тобто з Донецької області я приїхала вже вагітна – на другому місяці була, нам виділили дві кімнати".

Алла Гречна з дітьми. Фото: Суспільне Кропивницький

Аллі, з її слів, подобається на Кіровоградщині.

"Сказали, що ми можемо тут залишатись і після закінчення війни. Але дуже хотілося б своє житло. Може якийсь будиночок, якийсь город. Хай буде маленький, але воно буде своє. Тому що додому повертатись вже немає куди".

В будинку, який належить місцевій жительці, мешкає родина Вікторії Проломової з міста Курахове Донецької області.

"Цей будинок належить вчительці, вона в школі працює. Нас пустили в хату безплатно, але ми платимо за світло й газ".

Біля будинку є город, де, зі слів жінки, вони вирощують картоплю, цибулю, кабачки, кавуни, дині, помідори й часник. В селі родина Вікторії живе півтора року.

"Нам тут спокійно, комфортно, не хочемо навіть виїжджати нікуди. Навіть після війни. Хочемо купити тут будинок. Я на роботу влаштувалась, мінібізнес організувала – манікюром займаюсь, волонтери допомогли мені пройти курси. Мінімальна вартість житла – 40 тисяч гривень. Якщо далі від центру, то за 40 можна знайти. Якщо поближче до центру, то набагато дорожче. Намагаюсь відкладати з кожної зарплати".

Вікторія Проломова з дітьми біля будинку в Оситняжці, в якому вони живуть півтора року. Фото: Суспільне Кропивницький

В Оситняжці живуть 34 переселенці та є пів сотні будинків, в яких ніхто не живе, розповів староста Іван Перов.

"Люди згодні були б, можливо, продати ці будинки, віддати чи передати – якимось чином законним. Але будинків 40 не мають жодних документів, десять можна продати. Ціна документів – це ціна хати, узаконити все немає змоги".

Про будівництво житла для переселенців на Кіроворадщині

Для будівництва житла для переселенців у Кіровоградській області мають 111 земельних ділянок, загальна площа яких – 172 гектари. 22 ділянки – 28,7 гектара – громади пропонують під будівництво модульного житла для переселенців, сказала Суспільному начальниця обласного управління регіонального розвитку Вікторія Кулікова.

"Ми розглядаємо це питання по декількох кейсах. Перше — це будівництво модульних містечок: 11 територій сьогодні готові, тривають перемовини щодо реалізації. Торік такий проєкт реалізували у Знам’янській територіальній громаді. Можуть це зробити і Мала Виска, і Новоукраїнка, і Новомиргород, і Помічнянська громада. Знам’янська, Катеринівська, Олександрівська, Устинівська і Пантаївська громади вже готові розглядати такі проєкти".

Модульне містечко для переселенців у Знам’янці

Перше в регіоні модульне містечко для проживання переселенців відкрили у Знам’янці в липні 2023 року. Побудували його за гроші чеського уряду. Витратили 28 мільйонів гривень. Це двоповерхова споруда з 22 модулів, розрахована на проживання 70 людей. Заселити їх планували за три тижні після відкриття. Це мали бути переселенці, яких розмістили у дитсадках та школах, говорив міський голова Володимир Сокирко. На початок березня 2024 року там ніхто не живе. Голова громади пояснив причину.

"Підключили туди і воду, і електрику, і каналізацію. Та оскільки там все на електриці – і опалення, і приготування їжі, і бойлери – ми вирішили перестрахуватись і не переселяти туди людей на зиму. Вирішили зробити це після завершення опалювального сезону".

Модульне містечко для переселенців у Знам'янці. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів Володимира Сокирка, для будівництва житла для переселенців мають землю та шукають інвесторів.

"Ми надавали обласній адміністрації перелік відповідних земельних ділянок. Маємо їх, мінімум, три. Також є об’єкти незакінченого будівництва, під житло – тобто є фундамент, на якому можна продовжувати будівництво. Також ми надавали перелік будівель, які можна перепрофілювати під житло".

Будівництво житла на одній із ділянок, сказав, готові розглянути американські партнери.

"Якщо це підійде їм, то буде невелика вулиця з одноповерхових будинків для переселенців".

Мікрорайон для переселенців у Кропивницькому

Площа мікрорайону, яких хочуть будувати для переселенців в обласному центрі – 38,5 гектарів. Нині на тому місці пустир, а земельна ділянка розташована майже на виїзді з міста, показав начальник міського управління капітального будівництва Сергій Білокінь. Детальний план забудови території, з його слів, розробили 2020 року.

"З дитсадком, школою, оздоровчим центром, стоянками. Десь на 8,5 тисяч людей – будинки мали бути по дев’ять і 14 поверхів. У такому вигляді цей детальний план досі існує. Усім інвесторам, які приїжджають, усім міжнародним донорам, яких цікавить облаштування житла для ВПО, саме з цієї локації ми показуємо, демонструємо, пропонуємо взяти участь у спільному проєкті".

Пустир у Кропивницькому, де хочуть побудувати мікрорайон для переселенців. Фото: Суспільне Кропивницький

Планують, що там буде 20 багатоповерхівок для двох тисяч родин, сказала начальниця облуправління регіонального розвитку.

"Житло відповідатиме усім вимогам щодо доступності, цивільного захисту. Це будуть 1-2-3-кімнатні квартири – відповідно до складу сім’ї, згідно з чинним законодавством міська рада формуватиме чергу, щоб вступати в юридичні відносини щодо заселення такого житла".

Ще на трьох гектарах на 101-му мікрорайоні Кропивницького планують будувати тимчасове житло для переселенців, сказав начальник міського управління капітального будівництва. З його слів, там можна розташувати 4-5 п’ятиповерхових будинків.

Територія, де міська влада Кропивницького планує побудувати тимчасове житло для переселенців. Фото: Суспільне Кропивницький

Крім будівництва житла, у планах, за словами Сергія Білоконя, є реконструкція будівлі у селищі Нове. Орієнтовна вартість робіт – 167 мільйонів грвиень.

"Будівля перебуває у комунальній власності. Проєкт передбачає облаштування 105 квартир з мінімально необхідними нормами для проживання. Якщо сім’я з двох людей, то це десь для 250 людей. осіб. Цей проєкт ми пропонуємо на всі інвестиційні майданчики".

Будівля у селищі Нове та проєкт її реконструкції. Фото: Суспільне Кропивницький та міське управління капітального будівництва

Скільки коштуватиме будівництво житла, зі слів Вікторії Кулікової, зможуть сказати, коли будуть інвестори.

"Провели ми безліч вже консультацій з усіма міжнародними проєктами, приїжджала міжнародна організація з міграції, які дуже предметно вивчали цей кейс, особливо по місту Кропивницький. Їх зацікавив проєкт будівництва нового житла в Олександрії, вивчали питання земельних пропозицій, і місто Кропивницький ми запропонували. Міжнародні донори хочуть абсолютної прозорості в цьому процесі, щоб все це відслідковувалось – від проєктної ідеї та розробки проєктно-кошторисної документації до тендерних процедур і проведення будівельних процедур".

Коли почнуть будівництво житла для переселенців у Кіровоградській області, поки не визначили. Залучити до реалізації проєктів планують гроші з "Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", за бюджетною програмою міністерства інфраструктури. За даними начальниці управління регіонального розвитку, проєкти будівництва нині опрацьовують з офісом президента, міністерством розвитку громад та іноземними інвесторами.