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У дитсадках, соціальних гуртожитках й терцентрах. На Кіровоградщині можуть поселити понад тисячу переселенців
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У дитсадках, соціальних гуртожитках й терцентрах. На Кіровоградщині можуть поселити понад тисячу переселенців

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У громадах Кіровоградської області можуть поселити 1100 людей з евакуйованих прикордонних сіл та міст України. Житло пропонують в місцях тимчасового проживання для переселенців. Це кімнати в дитсадках, соціальних гуртожитках й територіальних центрах.

Заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Колтунова розповіла Суспільному, що нині в область приїжджають жителі Сумської області, яка перебуває під щоденними обстрілами російської армії. Люди евакуйовуються самі, приїжджають до рідних чи знайомих, тому точну їх кількість поки не знають.

"Люди, які прибувають самостійно, звертаються в обласний штаб, де їм допомагають розселятися. Коли людина заїжджає на територію нашої області, їй на телефон приходить повідомлення з номером обласного штабу розселення і додатковими контактами. Також можна звернутися в центр надання адмінпослуг, зателефонувати на "гарячу лінію" начальника військової адміністрації за номером 0800500238. Телефони обласного штабу з питань розселення 0522-305-039, 0961607534, 0522-305-059.

Сказала, що проживання для переселенців у комунальних закладах області безплатне.

Керівник гуртожитку для переселенців у Кропивницькому Віталій Греку розповів, що нині мають п'ять вільних місць. Відділення розраховане на 19 людей, проживають 14.

"Усі — люди з інвалідністю, маломобільні. Одна людина з Херсонської й чотири родини з Донецької області. Поки переселенці з Сумської області до нас не звертались".

Для того, аби поселитися у гуртожитку, треба звернутися до Центру надання адміністративних послуг, пояснив Віталій Греку.

"Там вони пишуть заяву, ми їх приймаємо. Перевагу надаємо людям з інвалідністю, маломобільним, одиноким матерям та мамам з дітьми. Ми укладаємо договори на пів року, з можливістю продовження ще на пів року".

За словами керівника, проживання у гуртожитку безплатне. Не треба платити й за комунальні послуги.

переселенці, гуртожиток
Кухня у гуртожитку для переселенців у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

У гуртожитку з жовтня 2023 року живе родина Людмили Михайлової з міста Селидове Донецької області. На Кіровоградщину евакуювались у травні 2022 року.

"Спочатку жили в будиночку у селі. Мій чоловік має інвалідність другої групи і психіка у нього трохи порушена, не змогли ми там. Довелось квартиру винаймати, але довго не могли оплачувати. Згодом знайшли цей гуртожиток. Думали, скоро повернемося додому. А зараз там все зруйноване, все, надії нема".
переселенці, гуртожиток
Кімната гігієни у гуртожитку у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

У гуртожитку — спільна кухня для приготування й зберігання їжі, туалети обладнані для людей з інвалідністю.

Умовами проживання задоволена, розповіла 82-річна переселенка з Донецької області Тетяна Перехрест.

"У нас показове село було Бахмутське. Нині все зруйноване, нема нічого. Вертатися нікуди. Ми дУ нас і машина була, і будинок. Нічого не шкода. Тільки фотографії — на них все життя, хоч би подивитись. А так тут є все".

За словами заступниці начальника обласної військової адміністрації, 2022 року Кіровоградщина прийняла організовану евакуацію з Донецької області — 34 евакуаційні поїзди. На територію області приїхали понад три тисячі людей. Нині на території області створили 82 місця тимчасового проживання. Там проживають 2981 людина.

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