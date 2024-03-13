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У Кропивницькому хочуть побудувати мікрорайон для переселенців. Коли й де це може бути
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У Кропивницькому хочуть побудувати мікрорайон для переселенців. Коли й де це може бути

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Понад сотню земельних ділянок визначили у громадах Кіровоградської області для будівництва житла для переселенців. Загальна площа – 172 гектари. Зокрема, у Кропивницькому хочуть побудувати мікрорайон.

Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління регіонального розвитку, містобудування і архітектури Вікторія Кулікова. За її інформацією, його площа буде 38 з половиною гектарів.

Ця земельна ділянка розташована майже на виїзді з Кропивницького. Нині на цьому місці пустир, говорить начальник міського управління капітального будівництва Сергій Білокінь.

"У 2020 році управління архітектури розробило план території, де планували побудувати мікрорайон з такими інфраструктурними об’єктами, як дитсадок, школа, оздоровчий центр, автомобільні стоянки. Це мали бути дев’яти і чотирнадцятиповерхові будинки орієнтовно розраховані на 8500 тисяч людей".

Згідно з проєктом, тут будуть 20 багатоповерхівок на дві тисячі родин. Для будівництва шукають інвесторів. Коли він буде, тоді зможуть назвати вартість проєкту.

житло для переселенців
Земельна ділянка у Кропивницькому, де планують побудувати мікрорайон для переселенців. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кіровоградській області нині проживають 86 тисяч переселенців. 79 тисяч з них – з початку повномасштабної війни. Для тимчасового проживання людей в громадах облаштували місця у школах, дитсадках, гуртожитках, терцентрах. Також переселенці живуть у покинутих будинках або самостійно винаймають житло, каже заступниця начальника обладміністрації Катерина Колтунова.

"У 83 місцях тимчасового проживання зарезервовано 2900 місць. Наразі там проживає 1800 людей і залишаються вільними 1100 місць".

Родина Ольги Полєєвої з Донецької області майже пів року живе у знам’янському терцентрі.

"Вугледар стерли з лиця землі. Наш будинок взагалі давно рухнув, в нього потрапила авіабомба. Повертатись нам нікуди, місто повністю зруйноване. Звичайно хотілося б на старості мати свою квартиру, а не бути безпритульною".

Для будівництва житла для переселенців у Знам’янській громаді мають землю і шукають інвесторів, розповів міський голова Володимир Сокирко.

"У нас як мінімум є три земельні ділянки під будівництво житла. Також маємо об’єкти незакінченого будівництва. Тобто, є фундамент, на якому можна продовжувати будівництво".
житло для переселенців
У модульному містечку для переселенців у Знам’янці наразі ніхто не мешкає. Фото: Суспільне Кропивницький

Для будівництва житла для переселенців у громадах Кіровоградської області визначили 111 земельних ділянок, площею понад 172 гектари, каже Вікторія Кулікова. Щодо будівництва мікрорайону у Кропивницькому перемовини тривають.

“Приїжджала міжнародна організація з міграції, яка дуже цікавились цим проєктом. У цьому процесі вони хочуть абсолютної прозорості, щоб все це відслідковувалось. Однак конкретики про початок будівництва поки немає. Проєкти нині опрацьовуємо з офісом президента, міністерством розвитку громад та іноземними інвесторами".

За інформацією Сергія Білоконя, окрім будівництва житла у Кропивницькому, у селищі Нове для переселенців планують реконструювати будівлі. Вартість проєкту – 167 мільйонів гривень.

"Передбачається, що тут буде створено 105 смарт-квартир з мінімально необхідними нормами на проживання сім’ї. Проєкт орієнтовно розрахований на 250 людей. Наразі шукаємо охочих до співпраці інвесторів".

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