21 березня — 757 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Вночі 21 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали у Києві. Уламки впали у різних районах столиці, постраждали 12 людей.
- 2 балістичні і 29 крилатих: Сили ППО збили усі ракети, якими атакувала РФ
- РФ вдень 20 березня вдарила по Харкову: є загиблі і поранені, пошукова операція триває.
- Чехія отримала перші 300 тисяч снарядів для України у межах своєї ініціативи.
- Збільшення кількості авіаударів та евакуація з прикордоння: що відбувається на Сумщині в останні тижні.
- До Києва приїхав Салліван: запевнив, що Палата представників проголосує за допомогу Україні.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн 757 дня війни. Наступний читайте тут.
ЄС підтримав використання доходи від активів РФ
Європейські лідери підтримали пропозицію Єврокомісії використати доходи від заморожених активів РФ, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
273 вибухи: протягом дня армія РФ обстріляла 11 громад Сумщини
Протягом дня 21 березня армія РФ обстріляла 11 громад Сумщини: Миколаївську, Хотінську, Білопільську, Ворожбянську, Миропільську, Великописарівську, Шалигинську, Есманьську, Дружбівську, Свеську та Середино-Будську. Зафіксовано 273 вибухи.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Хотінська громада зазнала ударів зі ствольної артилерії (10 вибухів), міномету (2 вибухи) та вдарив дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).
По Великописарівській були обстріли з міномета (55 вибухів), артилерії (6 вибухів), АГС (19 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), пуски керованих авіаційних бомб з літаків тактичної авіації (5 вибухів).
У Середино-Будській громаді зафіксовано артилерійські обстріли (9 вибухів) та мінометний обстріл (2 вибухи), також був завданий удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).
У Миропільській громаді був артилерійський обстріл (7 вибухів).
У Білопільській зафіксовано обстріли з гранатометів СПГ та АГС (20 вибухів), гранатомету РПГ-7В (8 вибухів), ствольної артилерії (48 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), танку (10 вибухів), мінометів (9 вибухів). Також був удар дроном-камікадзе типу "FPV" (7 вибухів).
На Миколаївську громаду був здійснений пуск авіаційних бомб з літаків тактичної авіації (2 вибухи).
У Шалигинській були обстріли зі ствольної артилерії (17 вибухів).
По Ворожбянській громаді були пуски КАБ з літаків тактичної авіації (1 вибух).
У Свеська громаді зафіксовано пуск ракет НАР з гелікоптера (5 вибухів).
По Есманьській громаді відбувся авіаційний обстріл з літака — пуски ракет типу НАР (5 вибухів) та мінометні обстріли (2 вибухи).
У Дружбівській був удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух).
Нідерланди цьогоріч виділять ще 2 млрд євро на військову підтримку України — Рютте
Нідерланди у 2024 році виділять ще 2 мільярди євро фінансування на військову підтримку України. Про це розповів прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час Київського Безпекового Форуму у четвер, 21 березня.
За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів.
“І це не останній наш внесок. Ми також наполегливо працюємо, аби 24 нідерландські літаки F-16 якомога швидше опинилися в небі на Україною”, — сказав Рютте.
Він також наголосив, що не менш важливим є питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни. Це найважливіша частина "Формули миру" президента України Володимира Зеленського, сказав Рютте.
Прем’єр додав, що 2-го квітня Нідерланди як співорганізатори приймуть в Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".
“Мета заходу — в тому, щоб підбити підсумки досягнутого та визначитися, що буде далі", — сказав Рютте.
Угорщина проти використання 90% заморожених активів РФ на зброю для України — радник Орбана
Будапешт не підтримує пропозицію Єврокомісії щодо використання 90 відсотків російських заморожених активів на зброю для України. Про це заявив журналістам у Брюсселі політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із Брюсселя.
Балаш додав, що його країна не хоче бути втягнутою у війну.
Також Балаш заявив, що в Угорщині не думають, що Україна може бути членом ЄС, доки не закінчиться війна.
“Ми побачимо, чи після закінчення війни це може бути. Для цього потрібні бути виконані умови. Я не думаю, що ці речі (війна та виконання умов — ред.) протирічать, вони доповнюють одне одного. Ми ще не знаємо (чи Україна відкриє переговори цього року — ред.), умови ще не виконані, щодо національних меншин — безперечно ні”, — сказав Балаш.
За його словами, “очевидно, немає згоди щодо цього”.
Він додав, що під час головування в Раді ЄС Угорщина буде дуже активно наглядати за тим, щоб процес розширення ЄС залишався заснованим на заслугах. При чому, за його словами, Угорщина підтримує просування в питанні вступу Західних Балкан і Боснії та Герцеговини, які чекають уже 10-15 років. Він додав, що лідери вже двічі дали зелене світло Україні наперед, і вони проти пришвидшеного процесу втретє.
При цьому джерела в дипломатичних колах повідомляють, що рішення щодо використання цих активів під час цього саміту прийняте не буде, відзначила наша кореспондентка. Тому що пропозиція Єврокомісії занадто свіжа, їй буквально 24 години — і за такий короткий період неможливо ухвалити рішення з такого складного питання. Потрібно забезпечити законодавчі підстави. Зазвичай це триває пару років, але не в цьому випадку.
Водночас високопоставлений дипломат у ЄС повідомив, що є відчуття, що лідери зможуть домовитися щодо використання доходів із заморожених російських активів, але дискусії тривають, передає наша журналістка із Брюсселя. Ідеться про механізм, запропонований Європейською комісією, що 90% ітиме на зброю, а 10 — на відбудову. На запитання, як лідери долатимуть опозицію Австрії та Угорщини, дипломат відповів, що можливо доведеться “вивести когось на каву”.
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яка була підрозділом Офісу генпрокурора України, відсьогодні, 21 березня розпочинає роботу як окрема юрособа. Про це йдеться у повідомленні САП.
"Відповідно до частини п’ятої розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" від 08 грудня 2023 року №3509-ІХ наказом керівника САП визначено день початку роботи САП як окремої юридичної особи публічного права", — йдеться у повідомленні.
Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО Бауером і обговорив першочергові потреби ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 березня, зустрівся із головою військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером. Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Глава України під час зустрічі наголосив, що візит Бауера — це "серйозний сигнал підтримки" для українського суспільства.
"Підтримка з боку НАТО та держав-членів Альянсу передусім дуже важлива для морального стану наших бійців і цивільних українців. Ми дуже цінуємо те, що можемо розраховувати на вас", – сказав Зел
Президент поінформував голову військового комітету про першочергові оборонні потреби України та окремо наголосив на нагальній необхідності додаткових систем ППО для надійного захисту українців від постійних ракетних та дронових атак.
Також вони обговорили можливості для посилення координаційної ролі НАТО в підтримці України, зокрема у зміцненні наявних оборонних спроможностей, а також у розвитку майбутнього військового потенціалу нашої країни відповідно до стандартів і вимог взаємосумісності Альянсу.
Серед іншого Зеленський окреслив очікування української сторони від цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.
"Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі", – сказав глава держави.
Внаслідок російських обстрілів Білозерської громади Херсонщини поранені троє людей
Російські військові 21 березня обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранені двоє місцевих жителів. Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
Повідомляється, що у 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Медики їм надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілі відмовились.
Також ввечері до лікарні доставили 50-річну жінку в тяжкому стані. Постраждала потрапила під обстріл у селі Велетенське Білозерської громади. У неї — вибухова травма, уламкове поранення ноги, контузія.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень
На фронті протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 36 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснило 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні 21 березня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.
Війська РФ тричі за день атакували Нікополь
Протягом дня, 21 березня, російська армія тричі вдарила по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Вранці на місто скерували дрон-камікадзе. Ще два рази дронами вдарили надвечір. Загиблих та поранених немає. В інших районах Дніпропетровщини обстрілів протягом дня не було, написав посадовець.
"По ЧАЕС точно не найгірша ситуація": омбудсман Лубінець про роботу над поверненням полонених нацгвардійців
З процесом повернення військовополонених нацгвардійців з ЧАЕС "не найгірша ситуація", адже є військові частини, які у відсотковому вимірі повернули набагато менше своїх військовополонених.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час робочого візиту до Чернігова 21 березня.
За його словами, обмінні процеси продовжуються, комунікація з представниками РФ відбувається, але жодних подробиць омбудсман назвати не може.
"Щодо кількості полонених, то ми її не називаємо, ні кількості наших на території РФ, ні кількості російських військових на території України. Це свідома тактика команди координаційного штабу. Чи продовжуємо ми далі працювати над їх поверненням?Кожного дня. У мене кожного дня відбуваються ті чи інші заходи, пов’язані з поверненням військовополонених", — каже Лубінець.
Чи надається військовополоненим медична допомога в Росії, офіційно невідомо, говорить омбудсман.
"Російська сторона таку інформацію нам не надає. Офіційно я можу сказати, що за моїми даними, представники Міжнародного комітету Червоного хреста, які й повинні забезпечувати захист прав військовополонених, не допускаються до них та не можуть проконтролювати надання медичної допомоги".
На питання журналістки Суспільного про ймовірність отримання бійцями доз радіації після взяття в полон, Лубінець відповів так:
"Чи можемо ми припускати, що після взяття у полон бійці достатньо довго були на забрудненій території? Така інформація у нас є".
Війська РФ вдарили по Миколаєву балістикою: ракету випустили з Криму — Сили оборони півдня
Вдень 21 березня російські війська вдарили балістикою по центру Миколаєва. Ракета розірвалася між будівлями. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, працівники якого отримали травми. Одна людина загинула.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вибухи у Миколаєві пролунали до оголошення повітряної тривоги. За словами Віталія Кіма, ціль летіла так швидко, що її виліт не встигли зафіксувати.
"Зараз ліквідовуємо наслідки. По одному з підприємств вдарили в центрі міста окупанти вдень. Не бачили ми навіть вильоту, це дуже швидко було. Не буду припускати щодо типу ракет, нехай встановить експертиза", — сказав очільник області.
Станом на 18:00 відомо про шістьох поранених та одну загиблу жінку — працівників підприємства, яке уразили війська РФ.
"Посікло склом, тому що ракета розірвалася між будівлями і тому всі основні поранення від скла, тому стан буде добрий, я сподіваюся, що не буде ніяких змін і в нас не буде жертв на сьогодні", — розповів Кім.
Ракетний обстріл Києва: росіяни зруйнували склад інтернет-магазину ROZETKA
У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали також у Києві. Є поранені та численні руйнування. Ракетна атака РФ зруйнувала склад інтернет-магазину ROZETKA. Про це повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.
Атака понівечила будівлю, згоріли автівки, тому у компанії попередили, що доставка товарів до клієнтів може відбуватися із затримками.
"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дриґом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)", — йдеться у дописі підприємця.
За його словами, під час атаки РФ на зміні було 99 працівників. Люди не постраждали, бо перебували в укритті.
"На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі й завдяки цьому залишилися неушкодженими", — розповів Владислав Чечоткін.
Російські військові завдали ударів по Велетенському та Качкарівці: загинули двоє людей
Російські військові 21 березня атакували Велетенське Херсонської області. Завдали ударів по житловому сектору. Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації.
Він повідомив, що внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї будинку, отримала тяжкі поранення. Її серце зупинилося в автомобілі "швидкої допомоги".
Також 20 березня ввечері армія РФ скинула вибухівку з безпілотника на Качкарівку. Загинув 33-річний місцевий житель.
Під час ранкової ракетної атаки на Київ росіяни намагалися поцілити в об'єкти ГУР — джерела
Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія атакувала Київ під ранок 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України. Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах. "Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", — підтвердило джерело.
Бельгія вітає пропозицію ЄС щодо надання прибутків від заморожених активів РФ Україні — прем'єр країни
Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо привітав пропозицію Євросоюзу використати мільярди євро прибутків від заморожених російських фінансових активів для закупівлі зброї для України. Про це Александр де Кроо заявив 21 березня, напередодні саміту, на якому лідери країн ЄС обговорять цей план, передає агентство Reuters.
Цього тижня Єврокомісія запропонувала отримувати прибуток від російських заморожених активів в країнах-членах ЄС. За попередніми оцінками це 2,5 — 3 мільярди євро на рік. Зазначається, що російські активи заморожені центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, головним чином бельгійською фінкомпанією Euroclear. Відповідно до пропозиції Єврокомісії, 90% прибутку буде спрямовано через фонд European Peace Facility на закупівлю зброї для України. Решта піде на відновлення та реконструкцію.
Сирський зустрівсья з делегацією НАТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.
"Проінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети - боєприпаси та протиповітряна оборона. Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України", — написав Сирський.
У Миколаєві зросла кількість поранених
У Миколаєві кількість поранених зросла до чотирьох людей, одна людина загинула, повідомив керівник ОВА Кім.
На Одещині військові моряки збили російський розвідувальний дрон
Удень 21 березня військові моряки збили російський розвідувальний дрон на Одещині. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Розвідувальний дрон збив корабельно-катерний склад ВМС ЗСУ.
Удари балістикою: у Миколаєві лунали вибухи
У Миколаєві 21 березня 2024 року російська армія завдала удар попередньо балістичним озброєнням. Тривога в області була оголошена з 14:29. Очільник ОВА Віталій Кім о 14:55 повідомив про одну травмовану жінку легкої важкості.
Австралія приєдналася до Коаліції дронів для України
Австралія приєдналася до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Про це повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлз на спільній пресконференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, передає The Guardian. "Це дійсно важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна не відступила від свого курсу і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", — сказав Шаппс.
Колишнього високопосадовця ЗСУ затримали за незаконне збагачення
У ДБР повідомили про затримання колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2022-2023 роках він набув активів на майже 58 мільйонів гривень, зокрема автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.
Підозрюваного затримали, вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Джерела Суспільного в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Олександра Козловського.
Естонія оголосила новий пакет військової допомоги для України
Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва 21 березня.
До пакета зокрема увійдуть:
- артилерійські боєприпаси,
- безвідкатні протитанкові гармати,
- вибухівка,
- протигази,
- снайперське спорядження тощо.
"Ми зібрали цей пакет, зосередившись на забезпеченні максимальної вигоди для України, переконавшись, що не зменшимо готовність Естонії до оборони", — заявив Певкур.
Глава Міноборони Естонії додав, що з наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.
Кількість поранених внаслідок удару по Харкову вдень 20 березня зросла до 10 людей, повідомила Харківська обласна прокуратура нові дані станом на 10:00. Загинули п'ять людей.
Росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії шість прикордонних сіл Чернігівщини
Росіяни обстріляли 20 березня дві прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську та Сновську. Під обстрілами опинилися шість сіл. Прикордонники зафіксували 38 вибухів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Семенівська громада. Прикордонники зафіксували 25 вибухів у напрямку сіл Карповичі, Прогрес, Медведівка, Заріччя, Леонівка. Приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та зі ствольної артилерії.
Сновська громада. 13 вибухів було у напрямку села Клюси. Приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Поранені люди та пошкоджені приватні будинки: на Київщині фіксують наслідки ракетної атаки РФ
Внаслідок ракетної атаки Росії в ніч проти 21 березня на Київщині постраждали люди, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що двоє людей дістали осколкові поранення кінцівок та обличчя. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Уламки повітряних цілей в кількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби.
"На місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС. Прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора", — йдеться у повідомленні.
П'ять авіаударів по області: армія РФ обстріляла Сумщину
П'ять авіаударів та 12 обстрілів Сумської області здійснили військові РФ вночі та зранку 21 березня. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Білопільська громада: армія РФ била з РСЗВ (12 вибухів).
Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (58 вибухів), обстріл з гранатомету (10 вибухів) та авіаудари - скид з літаків тактичної авіації КАБ (5 вибухів).
Середино-Будська громада: 2 міни скинула російська армія на територію громади. Також був артобстріл (4 вибухи).
Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).
Поранені четверо людей. Військові РФ обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини
Російська армія упродовж доби з різних видів озброєння обстріляла 12 населених пунктів Херсонської області. Четверо людей поранені.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російські військові били по житлових кварталах. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок, господарська споруда та автомобіль, йдеться в повідомленні.
Під обстрілами військових РФ перебували Антонівка, Берислав, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Осокорівка, Тягинка, Зимівник, Томина Балка, Кізомис, Козацьке та Херсон.
Армія РФ обстріляла Селидове, є руйнування та пошкоджені житлові будинки
Російські окупаційні війська вночі 21 березня обстріляли Селидове на Донеччині. Зруйнована адмінбудівля, пошкоджені житлові будинки. Загиблих та поранених немає.
Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.
"В результаті обстрілу зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім багатоповерхових та три приватних житлових будинки", — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, обстріл стався о 02:56 21 березня.
У Києві вже 13 постраждалих внаслідок ракетного удару
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшилася до 13, у тому числі одна дитина. Про це повідомили у ДСНС.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що постраждало шестеро людей у Святошинському районі та сім в Шевченківському. Госпіталізовано 4 людини.
Війська РФ вдарили по Нікопольщині: пошкоджена церква та приватні будинки
У ніч на 21 березня війська РФ тричі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Атакували Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, по району випустили з десяток артснарядів. Пошкоджені церква і 4 приватні будинки. Понівечена лінія електропередач. Загиблих та поранених немає.
"В інших районах Дніпропетровщини минулося без прильотів", – повідомив Лисак.
Російські війська ударили по громадах Миколаївщини: що відомо
На Миколаївщині армія РФ завдала ударів по території Куцурубської громади. Також обстріли зафіксували в місті Очаків Очаківської громади. Люди не травмувалися.
Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
У військовій адміністрації зазначили, що 20 березня о 12:00 та 13:16 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади.
Крім того, 20 березня о 13:40 російські військові спрямували FPV-дрон по Куцурубській громаді. Також 21 березня о 03:53 вдарили по території громади артилерією.
Армія РФ завдала 319 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 20 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 21 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 319 ударів по містах та селах Запорізької області:
- чотири авіаційні — по Роботиному, Новоандріївці, Левадному та Малій Токмачці;
- 32 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоандріївку та Роботине;
- 283 рази з артилерії обстріляла Гуляйполе, Роботине, Вербове, Преображенку, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Новоандріївку та Степногірськ.
"Надійшло щонайменше 35 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Bloomberg: Росія почала перекидати війська з фронту на захист Бєлгорода
Військова операція російських добровольців на території Бєлгородської та Курської областей РФ, змусила військове командування Росії перекинути сили від лінії фронту на захист Бєлгорода.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, близького до Кремля.
Співрозмовник видання сказав, що війна триває на території Росії. Однак, попри війну та атаки на Бєлгород, більшість мешканців міста продовжують підтримувати Путіна.
Видання нагадало, що останніми тижнями російські регіони, включаючи Бєлгородську та Курську області, зіткнулися з атаками безпілотників та ракет. Також Україна продовжує проводити кампанію, орієнтовану на інфраструктуру та промислові об'єкти, включаючи нафтопереробні заводи та склади.
Водночас російські прикордонні регіони зіткнулися із наземними атаками зі сторони російських повстанців – Російського добровольчого корпусу, Сибірського батальйону та Легіону "Свобода Росії".
На війні в Україні Росія втратила 750 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 21 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 433 840 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 750 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6832 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,
- артилерійських систем – 10740 (+26) од,
- РСЗВ – 1018 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 721 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).
Дані уточнюються.
2 балістичні і 29 крилатих: Сили ППО збили усі ракети, якими атакувала РФ
У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет.
Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгодонська та Енгельса в РФ.
"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині", — йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку росіяни не наступали.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де окупанти, за підтримки авіації, 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів, за підтримки авіації, атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 атаки на позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра.
Водночас українські війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів росіян.
Війська РФ за минулу добу завдали по Україні 4 ракетних та 69 авіаційних ударів
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни також здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вночі, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши 8 крилатих та 3 балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Лиман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаєвськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Нічна атака на Київ 21 березня: головне на ранок
Російські війська атакували Київ крилатими Х-101/Х-555/Х-55 та балістичними ракетами, повідомили в КМВА. Сили протиповітряної оборони знищили приблизно тридцять ракет, зокрема і балістичні. Повітряна тривога у столиці тривала майже три години.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару на Київ нині відомо:
у Шевченківському районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, де горіли квартири. Там евакуювали людей. За іншою адресою горіли авто, а в деяких будинках вибуховою хвилею пошкоджені вікна;
в Святошинському районі уламки пошкодили дитсадок та житловий будинок. Там теж горіли авто;
у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку, де спричинили пожежу.
За інформацією міського голови Кличка відомо про десятьох поранених.
Через російську атаку на Київ постраждали чотири людини — Кличко
Внаслідок атаки на Київ постраждали четверо людей. Троє в Шевченківському районі та одна жінка — у Святошинському, інформує міський голова Кличко. Медики усім постраждалим надали допомогу на місці.
Кличко: у Києві горить трансформаторна підстанція
У Подільському районі Києва в результаті падіння уламків ракети сталося загоряння в трансформаторній підстанції та в двоповерховій нежитловій будівлі, повідомив міський голова Кличко.
У Києві через атаку з боку РФ палає квартира та автівки — Кличко
У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку, повідомив міський голова Кличко. Згодом він додав про палаючі авто у цьому ж районі.
Також у Подільському районі зафіксовані падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.
Уламки ракет впали на одне з підприємств у Києві — Кличко
У Подільському районі Києва зафіксоване падіння уламків ракети на територію одного з підприємств, повідомив міський голова Кличко, а у Святошинському районі також є падіння уламків на житловий будинок, додав Кличко.
В Києві знову лунають потужні вибухи, повідомляють наші кореспонденти.
Ранкова ракетна атака Росії на Київ
У Святошинському районі Києва уламки ракети впали на приміщення дитсадка, повідомив міський голова Кличко. У Шевченківському районі палають автівки.
В Києві знову пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про повторні пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" в напрямку Києва.
У Києві лунає серія вибухів. У КМВА повідомляють про роботу ППО.
У Києві чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.
В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про зліт девʼяти російських бомбардувальників Ту-95 та ймовірні пуски крилатих ракет.