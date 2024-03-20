Угорщина проти використання 90% заморожених активів РФ на зброю для України — радник Орбана

Будапешт не підтримує пропозицію Єврокомісії щодо використання 90 відсотків російських заморожених активів на зброю для України. Про це заявив журналістам у Брюсселі політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із Брюсселя.

Балаш додав, що його країна не хоче бути втягнутою у війну.

Також Балаш заявив, що в Угорщині не думають, що Україна може бути членом ЄС, доки не закінчиться війна.

“Ми побачимо, чи після закінчення війни це може бути. Для цього потрібні бути виконані умови. Я не думаю, що ці речі (війна та виконання умов — ред.) протирічать, вони доповнюють одне одного. Ми ще не знаємо (чи Україна відкриє переговори цього року — ред.), умови ще не виконані, щодо національних меншин — безперечно ні”, — сказав Балаш.

За його словами, “очевидно, немає згоди щодо цього”.

Він додав, що під час головування в Раді ЄС Угорщина буде дуже активно наглядати за тим, щоб процес розширення ЄС залишався заснованим на заслугах. При чому, за його словами, Угорщина підтримує просування в питанні вступу Західних Балкан і Боснії та Герцеговини, які чекають уже 10-15 років. Він додав, що лідери вже двічі дали зелене світло Україні наперед, і вони проти пришвидшеного процесу втретє.

При цьому джерела в дипломатичних колах повідомляють, що рішення щодо використання цих активів під час цього саміту прийняте не буде, відзначила наша кореспондентка. Тому що пропозиція Єврокомісії занадто свіжа, їй буквально 24 години — і за такий короткий період неможливо ухвалити рішення з такого складного питання. Потрібно забезпечити законодавчі підстави. Зазвичай це триває пару років, але не в цьому випадку.

Водночас високопоставлений дипломат у ЄС повідомив, що є відчуття, що лідери зможуть домовитися щодо використання доходів із заморожених російських активів, але дискусії тривають, передає наша журналістка із Брюсселя. Ідеться про механізм, запропонований Європейською комісією, що 90% ітиме на зброю, а 10 — на відбудову. На запитання, як лідери долатимуть опозицію Австрії та Угорщини, дипломат відповів, що можливо доведеться “вивести когось на каву”.