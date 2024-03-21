"Збільшуємо лісистість": на Миколаївщині висадили сосни та дуби

Майже 7 тисяч саджанців сосен та дубів висадили 21 березня у Михайло-Ларинській рощі представники лісового господарства разом із рятувальниками Миколаївщини. Акція відбулась в рамках програми президента України "Зелена країна".

Про це кореспондентам Суспільного розповів виконувач обов’язки директора філії "Миколаївське лісове господарство" Сергій Завгородній.

Висадку молодих дерев починають на заздалегідь підготованій ділянці. На один гектар — 6 667 саджанців, говорить виконувач обов’язки директора філії "Миколаївське лісове господарство" Сергій Завгородній. Передбачає, що приживеться 70 відсотків садженців.

"Схема посадки — три ряда сосни, ряд сосни паласа, ряд дуба звичайного".

Висадка дерев, 21 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Роман Волинський

Під новий ліс підготовлено ділянку площею 2 гектари. Протягом дня вдалось посадити понад один гектар.

"Для того, щоб збільшити лісистість, якщо на зараз в нас по Миколаївщині 3 відсотка, але в подальшому нам треба збільшити лісистість до 7 відсотків. Ця ділянка відноситься до лісової галявини, і ця земля, вона деградована. Тобто ця земля відійшла від сільськогосподарського користування, де ми в подальшому повинні заліснювати нові ліси", — розповіла провідна інженерка Південного лісового офісу ДП "Ліси України" Світлана Подрєзова.

Чоловік викопує лунку під саджанець, 21 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Роман Волинський

Лісове господарство Миколаївщини зазнало збитків після початку повномасштабного вторгнення, говорить Сергій Завгородній. Деякі ділянки і досі заміновані.

"Урочище Балабанівка, Галицинівка, Лимани. Майже всі урочища Миколаївської області. Тут, де зараз ми знаходимся, була теж тимчасово окупована територія, збитки на розмінування підуть. Територія нашої філії розповсюджується ще на Кінбурнську косу, там дуже великі збитки, там дуже багато лісу згоріло", — каже Сергій Завгородній.

Плавні, які горіли неподалік, гасив разом зі своїм підрозділом рятувальник Сергій Дедалін. Сьогодні рятувальник долучився до акції висадки молодих дерев.

"Часто їздимо по цій дорозі, часто виїжджали сюда тушить навіть під час бойових дій. Знаю, що тут знаходилися позиції загарбників. Виїжджали сюди, самі розумієте - гасіння пожеж в даному відрізку проводиться з підвищеною увагою", — каже Сергій.

Саджанці сосни. Суспільне Миколаїв/Роман Волинський

Ціну деревам рятувальники знають як ніхто, говорить начальник караулу однієї з державних-пожежно рятувальних частин Миколаївщини Євген Ткаченко.

"З початку повномасштабного вторгнення, за 2022 рік було 86 пожеж в лісових масивах, більше двох тисяч гектарів згоріло лісу. За 2023 рік — 60 загорянь відбулось — понад 176 гектарів лісу", — говорить начальник караулу.

Підготовлені до посадки саджанці, 21 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Роман Волинський

Садять дерева представники державної служби з надзвичайних ситуацій разом із працівниками лісового господарства, загалом 30 людей.

"Мені зараз двадцять один рік і через тридцять років я думаю, що зі своєю родиною, зі своїми дітьми — проведемо тут гарний час в цьому чудовому лісі", — сказав рятувальник Денис Таваков.

Під час весняної лісокультурної кампанії на Миколаївщині буде посаджено понад 1200 гектарів нових лісів. До кінця 2024 року в планах — 2980 гектарів, розповів Сергій Завгородній.

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