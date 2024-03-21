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Війська РФ вдарили по Миколаєву балістикою: ракету випустили з Криму — Сили оборони півдня
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Війська РФ вдарили по Миколаєву балістикою: ракету випустили з Криму — Сили оборони півдня

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Уламки ракети
Уламки від ракети, 21 березня 2024 року. ДСНС

Вдень 21 березня російські війська вдарили балістикою по центру Миколаєва. Ракета розірвалася між будівлями. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, працівники якого отримали травми. Одна людина загинула.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вибухи у Миколаєві пролунали до оголошення повітряної тривоги. За словами Віталія Кіма, ціль летіла так швидко, що її виліт не встигли зафіксувати.

"Зараз ліквідовуємо наслідки. По одному з підприємств вдарили в центрі міста окупанти вдень. Не бачили ми навіть вильоту, це дуже швидко було. Не буду припускати щодо типу ракет, нехай встановить експертиза", — сказав очільник області.

Станом на 18:00 відомо про шістьох поранених та одну загиблу жінку — працівників підприємства, яке уразили війська РФ.

"Посікло склом, тому що ракета розірвалася між будівлями і тому всі основні поранення від скла, тому стан буде добрий, я сподіваюся, що не буде ніяких змін і в нас не буде жертв на сьогодні", — розповів Кім.

За інформацією Сил оборони півдня, російські війська вдарили по місту балістикою, ціль випустили з тимчасово окупованого Криму. Це вже друга атака росіян на Миколаїв за тиждень.

"Це пов'язано з тим, що вони завезли певну кількість ракет у напрямку півдня і обстрілюють нас з Одесою. Тобто рахуємо, що в них залишилося", — сказав очільник ОВА.

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