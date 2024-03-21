Вдень 21 березня російські війська вдарили балістикою по центру Миколаєва. Ракета розірвалася між будівлями. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, працівники якого отримали травми. Одна людина загинула.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вибухи у Миколаєві пролунали до оголошення повітряної тривоги. За словами Віталія Кіма, ціль летіла так швидко, що її виліт не встигли зафіксувати.

"Зараз ліквідовуємо наслідки. По одному з підприємств вдарили в центрі міста окупанти вдень. Не бачили ми навіть вильоту, це дуже швидко було. Не буду припускати щодо типу ракет, нехай встановить експертиза", — сказав очільник області.

Станом на 18:00 відомо про шістьох поранених та одну загиблу жінку — працівників підприємства, яке уразили війська РФ.

"Посікло склом, тому що ракета розірвалася між будівлями і тому всі основні поранення від скла, тому стан буде добрий, я сподіваюся, що не буде ніяких змін і в нас не буде жертв на сьогодні", — розповів Кім.

За інформацією Сил оборони півдня, російські війська вдарили по місту балістикою, ціль випустили з тимчасово окупованого Криму. Це вже друга атака росіян на Миколаїв за тиждень.

"Це пов'язано з тим, що вони завезли певну кількість ракет у напрямку півдня і обстрілюють нас з Одесою. Тобто рахуємо, що в них залишилося", — сказав очільник ОВА.

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