НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Причини аварії на станції метро "Деміївська" аналізує парламентська ТСК щодо розслідування роботи столичних посадовців
МЕТРОКМДАВЕРХОВНА РАДАРегіониТоп регіонів

Причини аварії на станції метро "Деміївська" аналізує парламентська ТСК щодо розслідування роботи столичних посадовців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Причини аварії на станції метро "Деміївська" аналізує парламентська ТСК
Засідання парламентської ТСК щодо розслідування роботи столичних посадовців, 21 березня 2024 року. Фото: Суспільне/Анна Самара

21 березня 2024 року відбулося засідання тимчасової спеціальної комісії (ТСК), яка досліджує ефективність функціонування органів влади Києва як столиці України у період дії воєнного стану. Аналізували передумови виникнення аварійної ситуації на перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська".

Про це з місця події інформує кореспондента Суспільного Анна Самара.

До складу комісії, яка була створена у лютому Верховною радою, увійшли народні депутати, представники правоохоронних органів та громадськості. Вони заслухали звіти столичного голови Віталія Кличка, директора транспортного департаменту КМДА Руслана Кандибора та т.в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Вигівського. Екс-очільник метрополітену Віктор Брагінський, попри запрошення, на засіданні не з'явився.

Як розповів новопризначений очільник столичної підземки Віктор Вигівський, підтоплення на станції метро "Деміївська" спостерігалися від самого початку її будівництва — ще у 2010 році. Тоді їх ліквідували.

"Ситуація повторилася у 2019 році, після чого також були виконані всі необхідні роботи з ліквідації. У листопаді 2023 року виявили витікання ґрунтів, через що і закрили перегін", — розповів посадовець.

Вигівський запевняє, що на момент закриття станцій аварійної ситуації не було. Їх зачинили на ремонт, аби упередити виникнення надзвичайних ситуацій.

На запитання — чи могла забудова поблизу станції метро "Либідська" стати причиною витоку ґрунтів (ймовірно через їх зсув), Вигівський відповів, що будівництво відбувається згідно з нормами й не могло спричинити руйнації тунелю метро.

Водночас нормативна документація щодо процесу будівництва тунелю була знищена. Цю інформацію підтвердив на засіданні й представник Національної поліції. Він уточнив, що відбулося це відповідно до регламентів діловодства — вийшов термін зберігання документів.

Як розповів Віталій Кличко у коментарі Суспільному, за два тижні у КМДА очікують від фахівців висновків щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській".

"Цей відрізок тунелю, він буде замінений. Це проблемна ділянка і вона вже історично була проблемна, коли будувалася. Там навіть трагедія сталася, коли прохідний щит затонув і дві людини загинули. Це було у 2010 році. І дійсно там складні умови щодо прокладання цього тунелю. Сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо відповіді на багато питань. Але для цього нам треба буде вже візуально відкрити тунель, де експерти вже зможуть побачити, чи правильно був побудований тунель", — розповів Віталій Кличко.

На ремонт тунелю, за словами Кличка, в міському бюджеті закладено 400 млн гривень. Це кошти на підготовчі роботи, риття котловану та заміну проблемної ділянки тунелю. Рух синьою гілкою метро планують відновити до кінця літа.

Раніше повідомлялося, що столичний голова Києва Віталій Кличко оглянув майданчик біля станції метро "Деміївська". Там продовжується розробка ґрунту в котловані. У самому тунелі підземки, де знайшли тріщину, тривають роботи з укріплення.

Що відомо про ремонт тунелю київського метро

8 грудня 2023 року в Києві закрили кілька станцій метро у зв'язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Поїзди їздять від станції "Героїв Дніпра" до станції "Либідська".

Попередньо причиною назвали розгерметизацію тунелю та появу тріщин в стінах. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування через підтоплення підземки.

9 грудня Державна комісія ТЕБ та НС дозволила використовувати як укриття станції та вестибюлі закритої гілки столичного метро. Відповідним відомствам доручили додатково перевірити безпеку таких укриттів.

Що відомо про створення ТСК щодо розслідування дій місцевої влади Києва

22 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила проєкт Постанови №10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо вивчення ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану. За рішення створити ТСК проголосували 252 народні депутати. Головою комісії призначений нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін.

Створення тимчасової спеціальної комісії з питань Києва та його функціонування під час воєнного стану народні депутати ініціювали наприкінці січня. Тоді про це повідомив парламентар від фракції Слуга народу Віталій Безгін. Він сказав, що члени ТСК разом з експертами максимально проаналізують проблеми, які є у столиці, та запропонують способи для їхнього вирішення. "Добре, що зацікавилися, як живе Київ під час війни", — у відповідь заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

Суспільне поспілкувалося з депутатами та юристами, аби дізнатися, що думають і яких результатів очікують в українському політикумі та експертному середовищі від роботи ТСК.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Метро в Києві
Кличко озвучив суму ремонту тунелю між станціями "Либідською" та "Деміївською"
Атака РФ по Києву 21 березня: в укриття столичного метро спускалися майже 25 тис. людей
Київське метро прихистило майже 25 тисяч людей під час останньої масованої атаки Росії
Розпорядження про відставку очільника столичної підземки опублікували на сайті КМДА
Офіційно звільнений: розпорядження про відставку очільника столичної підземки опублікували на сайті КМДА
метро "Деміївська": роботи виконані на 40 відсотків
У Києві триває ремонт тунелю біля станції метро "Деміївська": роботи виконані на 40 відсотків — Кличко
На початок