Причини аварії на станції метро "Деміївська" аналізує парламентська ТСК

21 березня 2024 року відбулося засідання тимчасової спеціальної комісії (ТСК), яка досліджує ефективність функціонування органів влади Києва як столиці України у період дії воєнного стану. Аналізували передумови виникнення аварійної ситуації на перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська".

Про це з місця події інформує кореспондента Суспільного Анна Самара.

До складу комісії, яка була створена у лютому Верховною радою, увійшли народні депутати, представники правоохоронних органів та громадськості. Вони заслухали звіти столичного голови Віталія Кличка, директора транспортного департаменту КМДА Руслана Кандибора та т.в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Вигівського. Екс-очільник метрополітену Віктор Брагінський, попри запрошення, на засіданні не з'явився.

Як розповів новопризначений очільник столичної підземки Віктор Вигівський, підтоплення на станції метро "Деміївська" спостерігалися від самого початку її будівництва — ще у 2010 році. Тоді їх ліквідували.

"Ситуація повторилася у 2019 році, після чого також були виконані всі необхідні роботи з ліквідації. У листопаді 2023 року виявили витікання ґрунтів, через що і закрили перегін", — розповів посадовець.

Вигівський запевняє, що на момент закриття станцій аварійної ситуації не було. Їх зачинили на ремонт, аби упередити виникнення надзвичайних ситуацій.

На запитання — чи могла забудова поблизу станції метро "Либідська" стати причиною витоку ґрунтів (ймовірно через їх зсув), Вигівський відповів, що будівництво відбувається згідно з нормами й не могло спричинити руйнації тунелю метро.

Водночас нормативна документація щодо процесу будівництва тунелю була знищена. Цю інформацію підтвердив на засіданні й представник Національної поліції. Він уточнив, що відбулося це відповідно до регламентів діловодства — вийшов термін зберігання документів.

Як розповів Віталій Кличко у коментарі Суспільному, за два тижні у КМДА очікують від фахівців висновків щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській".

"Цей відрізок тунелю, він буде замінений. Це проблемна ділянка і вона вже історично була проблемна, коли будувалася. Там навіть трагедія сталася, коли прохідний щит затонув і дві людини загинули. Це було у 2010 році. І дійсно там складні умови щодо прокладання цього тунелю. Сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо відповіді на багато питань. Але для цього нам треба буде вже візуально відкрити тунель, де експерти вже зможуть побачити, чи правильно був побудований тунель", — розповів Віталій Кличко.

На ремонт тунелю, за словами Кличка, в міському бюджеті закладено 400 млн гривень. Це кошти на підготовчі роботи, риття котловану та заміну проблемної ділянки тунелю. Рух синьою гілкою метро планують відновити до кінця літа.

Раніше повідомлялося, що столичний голова Києва Віталій Кличко оглянув майданчик біля станції метро "Деміївська". Там продовжується розробка ґрунту в котловані. У самому тунелі підземки, де знайшли тріщину, тривають роботи з укріплення.

Що відомо про ремонт тунелю київського метро

8 грудня 2023 року в Києві закрили кілька станцій метро у зв'язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Поїзди їздять від станції "Героїв Дніпра" до станції "Либідська".

Попередньо причиною назвали розгерметизацію тунелю та появу тріщин в стінах. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування через підтоплення підземки.

9 грудня Державна комісія ТЕБ та НС дозволила використовувати як укриття станції та вестибюлі закритої гілки столичного метро. Відповідним відомствам доручили додатково перевірити безпеку таких укриттів.

Що відомо про створення ТСК щодо розслідування дій місцевої влади Києва

22 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила проєкт Постанови №10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо вивчення ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану. За рішення створити ТСК проголосували 252 народні депутати. Головою комісії призначений нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін.

Створення тимчасової спеціальної комісії з питань Києва та його функціонування під час воєнного стану народні депутати ініціювали наприкінці січня. Тоді про це повідомив парламентар від фракції Слуга народу Віталій Безгін. Він сказав, що члени ТСК разом з експертами максимально проаналізують проблеми, які є у столиці, та запропонують способи для їхнього вирішення. "Добре, що зацікавилися, як живе Київ під час війни", — у відповідь заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

Суспільне поспілкувалося з депутатами та юристами, аби дізнатися, що думають і яких результатів очікують в українському політикумі та експертному середовищі від роботи ТСК.