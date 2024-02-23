22 лютого 2024 року Верховна рада України створила комісію, яка має дослідити ефективність роботи державної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму воєнного стану. Причина — незадовільний стан критичної інфраструктури й міста в цілому, пояснив Суспільному голова ТСК Віталій Безгін. "Добре, що зацікавилися, як живе Київ під час війни", — у відповідь заявив міський голова столиці Віталій Кличко. Суспільне поспілкувалося з депутатами та юристами, аби дізнатися, що думають і яких результатів очікують в українському політикумі та експертному середовищі від роботи ТСК.

Про що йдеться у пояснювальній записці до постанови про створення ТСК

У пояснювальній записці до постанови про створення ТСК, опублікованій на сайті Верховної ради, вказується, що комісія аналізуватиме поточні питання стратегічного розвитку Києва як столиці України. Зокрема, вивчатиме стан розроблення транспортної та містобудівної моделі, встановлення меж міста, затвердження Генерального плану, відновлення житлового фонду, функціонування об’єктів міської критичної інфраструктури. Проаналізують депутати й інформацію, оприлюднену у медіа та в інших джерелах щодо нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель. Також поцікавляться у бізнесу, як він почувається у Києві. А ще — підготують пропозиції для вдосконалення законодавства, аби забезпечити ефективне управління в Києві.

Що каже голова новоствореної ТСК

Голова новоствореної комісії з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін особливу увагу акцентує саме на вдосконаленні законодавства. Бо українські інституції нині в "управлінському хаосі", заявив він у коментарі Суспільному. За його словами, необхідно розмежувати посади столичного голови й очільника КМДА.

"Треба нарешті перейти до нормального, цивілізованого розмежування повноважень, щоб усі розуміли, хто реально за що відповідальний", — наголосив Віталій Безгін.

Як відреагував на створення ТСК столичний голова Віталій Кличко

"Добре, що провладні нардепи зацікавилися нарешті тим, як відбувається життєдіяльність Києва під час війни. Коли треба утримувати, ремонтувати, відновлювати після обстрілів інфраструктуру. Коли треба надавати необхідні сервіси мешканцям міста, забезпечувати життєдіяльність мегаполіса", — написав міський голова Києві Віталій Кличко у своєму Telegram.

Посадовець пообіцяв показати, як працює місто, шляхом "занурення в реальну роботу". Він нагадав, що столиця в умовах війни стикається з труднощами браку працівників комунальної інфраструктури й тим, що в міста, за його словами, "забирають найбільше податків".

Водночас як зазначив міський голова, Київ кілька років чекає ухвалення нардепами важливих законопроєктів. Це рішення щодо збереження культурної спадщини, відповідальності за порушення комендантської години, адмінвідповідальності за недопуск в укриття, щодо розвитку територій міста та меж столиці.

Чи є політичний підтекст у створенні ТСК і спроба обмежити повноваження місцевого самоврядування

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко у коментарі Суспільному наголосив, що на це питання однозначної відповіді — немає. Бо є очевидний політичний конфлікт між Банковою і Віталієм Кличком, який подекуди відбувається й у публічній площині. З іншого боку — у Києві накопичилося чимало проблем, які не вирішуються. Тож дехто ситуативно підігріває цю тему з власних політичних міркувань, дбаючи передовсім про власні рейтинги.

"В цьому рішенні (ред: створити ТСК) "вплелося" все. З одного боку, є багато фактів неефективного господарювання в Києві. Насамперед ситуації з ремонтами станцій метро і ще деякі проблеми. Це дуже сильно хвилює мешканців Києва. І, звичайно, тут депутати раді старатися використати це все, як привід, що, от, треба розбиратися. З іншого боку, є політичний конфлікт між Банковою і мером Києва Віталієм Кличком. Він ніяким чином не затухає, він постійно генерує якісь такі сплески недружніх коментарів", — наголошує юрист-політолог.

Ігор Коліушко також наголошує: відразу, що впадає в вічі — рішення про створення ТСК ухвалили в один день із затвердженням парламентським комітетом до другого читання нової редакції законопроєкту "Про місцеві державні адміністрації". І тут показовим є той факт, що найактивніше проти цього закону протестує саме Асоціація міст України, яку очолює Віталій Кличко.

Чи важлива роль ТСК у напрацюванні змін до закону про столицю

Український політолог Микола Давидюк у коментарі Суспільному сказав, що не вбачає абсолютної політизації в ідеї створенні ТСК щодо життєдіяльності Києва.

"Об’єктивно є по місту питання. Звести всіх (партії – ред.) з метою політичного переслідування, вони точно б не зайшли (в ТСК – ред.). Кличко ж у колаборації з половиною цих партій у Київраді. Я думаю, що просто є питання", — зауважив Микола Давидюк.

Він переконаний, що під час роботи комісії буде акцентуватися увага на недоліках законодавства.

"Я думаю, що актуальність з'явилася, коли з'явились військово-цивільні адміністрації. І ми в такому режимі не працювали. А в Києві це наклалось тричі, тому що там є мерія, є представник адміністрації — КМДА, і зараз з'явилася військово-цивільна адміністрація, міська цивільна адміністрація. Одним словом, їх з’явилося так багато, і розподіл повноважень… треба розуміти, хто за що відповідає, бо в місті є проблеми, в міста є нерозуміння багатьох менеджерських питань" — зазначив експерт.

Він також звертає увагу, що це не слідча, а спеціальна комісія.

"Тобто це не ті слідчі комісії, які робили там проти Черновецького чи якихось інших мерів. По-друге, там ввійшли всі партії, не тільки "Слуга народу". Там з більшості партій є представники, які представлені в парламенті або депутатськими групами, або фракціями. Тому не можна сказати, що це тільки влада, ввійшли всі", — сказав Микола Давидюк.

На необхідності вдосконалення законодавства в експертному середовищі та українську політикумі говорять вже щонайменше 5 років, зауважив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Однак, каже, для цього спеціальну ТСК створювати не треба.

"Для того, щоб виправляти ці недоліки, комісія як така непотрібна. Треба створювати робочу групу, сідати й писати законопроєкт. Очолювати цю роботу мав би профільний парламентський комітет, але залучити до цього і представників місцевого самоврядування, і експертів, і науковців. Тоді це може бути конструктивний процес. Звичайно, якщо хтось буде писати це, закрившись в кабінеті, то потім до цього не буде довіри", — зауважив юрист.

Коли чекати перших результатів роботи комісії

Голова ТСК Віталій Безгін каже, що нині склад ТСК ще формують. За тиждень-два зберуться, аби погодити порядок денний роботи комісії.

"Сьогодні ( 23 лютого — ред) долучимо до ТСК ще двох членів, у нас є дві депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра", які не встигли подати своїх представників у строки. Вчора ТСК зібралася на установче засідання і погодила їх до включення. Сьогодні вони будуть довключені. Після цього відбудеться засідання, думаю, в горизонті тижня-двох щодо формування порядку денного", — розповів Безгін.

Тривалість роботи ТСК, яка регламентується законодавством, це пів року. Після цього — звіт. Та, за прогнозами політика, перші результати перевірки будуть готові за кілька місяців.

"Я думаю, що висновки по окремих "кейсах" будуть набагато раніше, будуть виходити з періодичністю 1-2 рази на місяць. Але підсумкові законодавчі ініціативи — горизонт — пів року", — сказав Безгін.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила проєкт Постанови №10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо вивчення ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану. За рішення створити ТСК проголосували 252 народні депутати. Головою комісії призначений нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін.

Створення тимчасової спеціальної комісії з питань Києва та його функціонування під час воєнного стану народні депутати ініціювали наприкінці січня. Тоді про це повідомив парламентар від фракції Слуга народу Віталій Безгін. Він сказав, що члени ТСК разом з експертами максимально проаналізують проблеми, які є у столиці, та запропонують способи для їхнього вирішення.

У грудні міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel заявив, що вважає, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від примхи однієї людини".