Столичний голова Києва Віталій Кличко оглянув майданчик біля станції метро "Деміївська". Там продовжується розробка ґрунту в котловані. У самому тунелі підземки, де знайшли тріщину, тривають роботи з укріплення.

Про це очільник Києва повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"На майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки. За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській", — йдеться у дописі посадовця.

У самому тунелі теж тривають необхідні роботи — і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.

Віталій Кличко висловив сподівання, що наприкінці літа вдасться повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська".

Що відомо про ремонт тунелю київського метро

8 грудня 2023 року в Києві закрили кілька станції метро у зв'язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Поїзди їздять від станції "Героїв Дніпра" до станції "Либідська".

Попередньо причиною назвали розгерметизацію тунелю та появу тріщин в стінах. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування через підтоплення підземки.

9 грудня Державна комісія ТЕБ та НС дозволила використовувати як укриття станції та вестибюлі закритої гілки столичного метро. Відповідним відомствам доручили додатково перевірити безпеку таких укриттів.

Із 8 грудня минулого року від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" курсує наземний транспорт, що дублює маршрути закритих станцій підземки.

Із 12 грудня змінюються два маршрути громадського транспорту між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Це автобус №2-М та тролейбус №12. Із 13 грудня, від станції метро "Либідська" до станції метро "Деміївська" організували рух тимчасового автобусного маршруту № 60.

Також від 13 грудня в метро запрацював "човниковий" рух між станціями "Теремки" та "Деміївська". 14 грудня Київрада проголосувала за те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку через закриті станції підземки. З 18 грудня запровадили механізм компенсації "зайвих" поїздок.