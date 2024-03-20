20 березня 2024 року на сайті Київської міської держадміністрації оприлюднили розпорядження про звільнення з посади начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. Він пробув на посаді майже 10 років і написав заяву на звільнення після журналістського розслідування.

Як йдеться в оприлюдненому на сайті тексті розпорядження, звільнення Брагінського оформили за згодою сторін.

Розпорядження про звільнення датоване 16 березня 2024 року.

Обов'язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер метрополітену Віктор Вигівський.

Віктор Брагінський — депутат Київради від партії УДАР Віталія Кличка. Входить до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

У поле зору громадського руху "Чесно" посадовець потрапив ще у 2020 році. Тоді спостерігачі ОПОРИ фіксували, що Брагінський під час підготовки до місцевих виборів використовував метрополітен як передвиборчу агітацію для себе та своїх однопартійців.

Що цьому передувало

Учора, 14 березня, журналісти редакції Bihus.info оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що Брагінський не задекларував майно на суму понад 50 мільйонів гривень. Згодом вийшла й ще одна частина розслідування, де журналісти розповіли про підозрілі тендери київської підземки на сотні мільйонів гривень з фірмами з оточення тепер уже колишнього директора Віктора Брагінського.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що відсторонить очільника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського після виходу розслідування Bihus Info. Депутатка Київради Кулеба зазначила, що зараз він перебуває на лікарняному. Сам Брагінський розслідування не коментував. А згодом заявив, що за своєю ініціативою написав заяву про відставку. У своєму пості у Facebook він запевняє, що попри його звільнення столична підземка продовжить реалізувати інфраструктурні проекти, зокрема, ремонт тунелю в районі станції "Деміївська" і відновлення руху поїздів на синій гілці метро до кінця літа цього року. Також, за словами Брагінського, найближчим часом поновляться будівельні роботи за проєктом спорудження метро на Виноградар.