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Окупанти обстріляли Новогродівку, є загиблі та поранені — ОВА
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Окупанти обстріляли Новогродівку, є загиблі та поранені — ОВА

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Наслідки удару по Новогродівці
Наслідки обстрілу Новогродівки 21 березня. Донецька ОВА

Російські окупанти вдень 21 березня завдали удару по Новогродівці на Донеччині. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

"Росіяни обстріляли Новогродівку сьогодні близько 15:30 — наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження. Поранення отримали дав жінки, вони доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

У ОВА додали, що на місці події триває пошуково-рятувальна операція.

У прокуратурі Донецької області повідомили, що кількість загиблих збільшилась до двох людей. Загинули 60-річний чоловік та 66-річна жінка, які проживали в будинку в який влучила російська бомба. Попередньо армія РФ вдарила авіабомбою "УМПБ Д-30".

Внаслідок обстрілу пошкоджено або зруйновано щонайменше 20 приватних й багатоквартирних будинків.

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