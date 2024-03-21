НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Причини невідомі". Запуск російського космічного корабля "Союз МС-25" перервався через 20 секунд
NASAКОСМОСРОСІЯПодіїСвіт

"Причини невідомі". Запуск російського космічного корабля "Союз МС-25" перервався через 20 секунд

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Запуск російського космічного корабля "Союз МС-25", який відбувся сьогодні, 21 березня, було перервано на 20-й секунді. Космічний корабель і екіпаж залишаються в безпеці. Команди на космодромі Байконур (Казахстан) нададуть оновлену інформацію, коли будуть робити оцінки щодо цього.

Про це у соцмережі X повідомляє американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Зазначається, що на борту корабля "Союз МС-25" були російський космонавт Олег Новицький, білоруська космонавтка Марина Василевська та американська астронавтка Трейсі Дайсон.

З трансляції "Роскосмосу" випливає, що пуск було скасовано автоматично. Про причини не повідомляється.

11 серпня 2023 року Росія запустила свою першу місячну місію за майже півстоліття, сподіваючись першою здійснити м'яку посадку на південному полюсі Місяця. Космічний корабель "Луна-25" на ракеті "Союз" стартував з космодрому "Восточный". У відомстві заявляли, що ракеті знадобиться п'ять днів, щоб досягти Місяця. Передбачалось, що корабель проведе ще до семи днів на орбіті Місяця, перш ніж опуститися до одного з трьох можливих місць посадки. 20 серпня у "Роскосмосі" повідомили, що космічна станція "Луна-25", за попередніми даними, зіштовхнулась з Місяцем та "припинила своє існування".

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Приватний космічний корабель США здійснив першу за 50 років посадку на Місяць
Приватний космічний корабель США здійснив першу за 50 років посадку на Місяць
Спіральна галактика, космос
NASA запустить новий телескоп для вивчення далеких галактик
Розпочався політ першого турецького астронавта в межах космічної місії Ax-3
Розпочався політ першого турецького астронавта в межах космічної місії Ax-3
Літак X-59
NASA та Lockheed Martin представили експериментальний надзвуковий літак X-59
На початок