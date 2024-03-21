Запуск російського космічного корабля "Союз МС-25", який відбувся сьогодні, 21 березня, було перервано на 20-й секунді. Космічний корабель і екіпаж залишаються в безпеці. Команди на космодромі Байконур (Казахстан) нададуть оновлену інформацію, коли будуть робити оцінки щодо цього.
Про це у соцмережі X повідомляє американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Зазначається, що на борту корабля "Союз МС-25" були російський космонавт Олег Новицький, білоруська космонавтка Марина Василевська та американська астронавтка Трейсі Дайсон.
З трансляції "Роскосмосу" випливає, що пуск було скасовано автоматично. Про причини не повідомляється.
11 серпня 2023 року Росія запустила свою першу місячну місію за майже півстоліття, сподіваючись першою здійснити м'яку посадку на південному полюсі Місяця. Космічний корабель "Луна-25" на ракеті "Союз" стартував з космодрому "Восточный". У відомстві заявляли, що ракеті знадобиться п'ять днів, щоб досягти Місяця. Передбачалось, що корабель проведе ще до семи днів на орбіті Місяця, перш ніж опуститися до одного з трьох можливих місць посадки. 20 серпня у "Роскосмосі" повідомили, що космічна станція "Луна-25", за попередніми даними, зіштовхнулась з Місяцем та "припинила своє існування".