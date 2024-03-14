Американська компанія SpaceX здійснила третій тестовий політ космічного корабля Starship. Ракета успішно піднялася у повітря, але під час приземлення, ймовірно, розпалася на частини.

Про це повідомив телеканал CNN.

"Команда поінформувала, що корабель втрачено, тому сьогодні не буде аварійного приземлення. Але знову ж таки, просто неймовірно бачити, наскільки далеко ми просунулися цього разу", — сказав менеджер з комунікацій SpaceX Ден Хуот.

Як пояснили журналісти, попри невдачі, головна мета випробувальних запусків полягає у зборі важливих даних, які б допомогли інженерам удосконалити ракету для її майбутніх місій.

Корабель Starship S24 (другий ступінь) на надважкій ракеті-носії Super Heavy (перший ступінь) стартував о 15:10 за київським часом з космодрому Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.

Starship є багаторазовою ракетною системою, яка складається з космічного корабля, а також носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів, у зв'язку з чим вона є найвищою ракетою, яку коли-небудь будували у світі.

Агентство NASA обрала Starship як посадковий апарат, який доставить своїх астронавтів на поверхню Місяця в рамках місії Artemis III, старт якої запланований на вересень 2026 року.