Приватний космічний корабель США здійснив першу за 50 років посадку на Місяць

Апарат Odysseus американської приватної компанії здійснив успішну посадку в районі південного полюса Місяця.

Про це повідомили в NASA.

Корабель знаходиться на поверхні супутника та передає слабкий, але стійкий сигнал, повідомив під час прямої трансляції генеральний директор компанії Intuitive Machines.

"Ми можемо підтвердити, що наш апарат на Місяці і ми отримуємо сигнал, Odysseus знайшов новий прихисток", — поінформував під час трансляції керівник польоту Odysseus.

Космічний корабель, що стартував із Землі 15 лютого, висадився в автономному режимі. Поки не зрозуміло точне місце посадки, інженери продовжують аналізувати дані від приладів космічного корабля.

Центр управління польотом на короткий час втратив зв'язок з апаратом. На відновлення сигналу та підтвердження факту посадки пішло близько десяти хвилин. Як повідомило після підтвердження успішної посадки NASA, Odysseus торкнувся місячної поверхні о 23:24 за Гринвічем.

Як пише АР, востаннє американський апарат здійснював посадку на Місяць у грудні 1972 року.

Модуль Odysseus розроблений американською космічною компанією Intuitive Machines. Ця місія стала першою успішною приватною спробою приземлитися на Місяць і першою більш ніж за 50 років успішною м'якою посадкою для США. Востаннє американський модуль спускався на поверхню супутника 1972 року під час місії "Аполон-17".

Intuitive Machines перенесла посадку на дві години, щоб здійснити додатковий оберт навколо Місяця. Компанія пояснила це тим, що належним чином не працювали лазерні далекоміри — ключовий інструмент, що забезпечує точну посадку. Під час додаткового витка навколо супутника інженери завантажили оновлене програмного забезпечення.

Політ Odysseus, побудованого Intuitive Machines, вважається важливим етапом на шляху повернення США на Місяць в рамках програми Артеміда, метою якої є посадка на супутник Землі міжнародного екіпажу в найближчі кілька років, а також будівництво близькомісячної станції.