Військовослужбовець зі Львівщини Іван Дрозд після поранення та протезування продовжує служити в одному із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Упродовж року військовий взяв участь у понад 10 забігах та марафонах.

Про історію військового дізнавалось Суспільне.

Іван Дрозд родом із селища Загірне, що на Стрийщині. У 2014 році його мобілізували. Спочатку чоловік служив у Самбірській частині радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а згодом поїхав у зону АТО. Виконував бойові завдання на Луганському напрямку.

У 2016 році військового звільнили. Але на початку повномасштабного вторгнення він доєднався до 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила та знову виконував бойові завдання на Луганському напрямку. 10 квітня 2022 року під час бою у місті Попасна Іван втратив руку.

"Росіяни почали атакувати, ми почали відступати, виходили зі своїх позицій, тому що була команда відійти. Але тут же масований обстріл, всюди рвуться міни, ми з хлопцями вийшли ближче до КПП. Там прилетіла міна і мені відірвало руку", — пригадує військовий.

Після евакуації Іван переніс декілька операцій і 19 грудня 2023 року отримав протез.

"Протез — це не рука. Цей протез — муляж, бо спочатку мені дали гачок металевий, і коли я приїхав з гачком, жінка сказала, що мені не потрібен такий протез, що я добре виглядаю і без протезу. Я замінив всю роботу лівої руки правою, але з кожним разом звикаєш, і вона починає виконувати свою функцію", — каже Іван Дрозд.

Після поранення чоловік продовжив службу, проте не у війську, а у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Служить в роті охорони.

Також військовий почав займатися спортом та взяв участь у відбірковому турі "Ігop Нескорених", де здобув перше місце. А впродовж року Іван Дрозд став учасником майже десяти забігів та марафонів. Одним з досягнень чоловік вважає участь у марафоні морської піхоти у Вашингтоні, дистанція складала 42 кілометри.

Іван Дрозд бере участь у марафоні. Суспільне Львів

"Результат мій — 3 години 47 хвилин. Таку дистанцію я подолав за 3 години 45 хвилин, а підготовка сягала рік часу", — розповідає Іван.

Зараз чоловік очікує на біонічне протезування, яке повинне відновити функції втраченої руки.