У Миколаєві відбувся майстерклас з виготовлення ароматичних свічок для жінок військових та ветеранів. Захід став місцем психологічного розслаблення, де учасниці мали можливість відволіктися від повсякденних турбот та зайнятися ароматерапією.
Кореспонденти Суспільного побували на майстер-класі.
У майстеркласі взяли участь вісім учасниць. На столі у кожної розкладені барвники, стабілізований мох, декоративні елементи для прикрашання майбутньої свічки та ароматизатори.
Майстриня Анна Сальник розповіла про те, як відбувається ароматерапія.
"Ну, взагалі-то, творчість завжди допомагає психологічно відволіктись. До того ж в ароматерапії на це впливають різні аромати. Тут треба бути обережним, тому що для кожного аромат свій індивідуальний. У нас є по стандарту аромати, які заспокоюють, які бадьорять і які, як антисептики пахнуть", — каже вона.
Для створення аромату треба, щоб барвники були зважені та потовчені, а парафін розтанув. Після цього, у форму ставлять деревʼяний гніт з ефектом потріскування, розповідає майстриня.
"Ароматизатор обрано, можна все змішувати та заливати суміш в кашпо", — говорить Анна.
У процесі розповідає про оптимальні температури для роботи з парафіном. Поки сам матеріал застигає, учасниці навчаються скручувати свічки з вощини та прикрашають їх сухоцвітом та стрічками.
Марія прийшла на тренінг з п’ятирічною донькою. І мати, і Аріна зробили по дві свічки.
"Ми вирішили зайнятись трішки арттерапією. Взагалі, була мета трішки з дитиною провести більше спільного часу. Відволіктись від своїх буденних, якихось турбот, клопотів. Вийшла у нас сьогодні от така краса, ми з користю провели свій час. Нам дуже сподобалось. Це було дуже цікаво та пізнавально", — каже жінка.
Майстриня Анна каже, отриманими на майстер-класі знаннями та навичками можна користуватися і вдома, вигадуючи та виготовляючи нові різновиди свічок.
Ще одна учасниця заходу Тетяна каже, для свічки обрала запах печива.
"Мені подобається дуже солодке, випічка. Тому для того, щоб менше їсти, а більше надихатися запахом, я обрала запах печива. Колір мені дуже подобається, він такий теплий, добрий, колір дива. А свічку цю з вощини я, звичайно, зробила у кольорах нашої держави", — зазначає Тетяна.
Тренінг тривав півтори години. Виготовлені свічки учасниці забрали з собою.
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