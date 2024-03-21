У Миколаєві відбувся майстерклас з виготовлення ароматичних свічок для жінок військових та ветеранів. Захід став місцем психологічного розслаблення, де учасниці мали можливість відволіктися від повсякденних турбот та зайнятися ароматерапією.

Кореспонденти Суспільного побували на майстер-класі.

У майстеркласі взяли участь вісім учасниць. На столі у кожної розкладені барвники, стабілізований мох, декоративні елементи для прикрашання майбутньої свічки та ароматизатори.

Матеріали для створення ароматичних свічок. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Майстриня Анна Сальник розповіла про те, як відбувається ароматерапія.

"Ну, взагалі-то, творчість завжди допомагає психологічно відволіктись. До того ж в ароматерапії на це впливають різні аромати. Тут треба бути обережним, тому що для кожного аромат свій індивідуальний. У нас є по стандарту аромати, які заспокоюють, які бадьорять і які, як антисептики пахнуть", — каже вона.

Майстриня Анна Сальник під час майстер-класу. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Для створення аромату треба, щоб барвники були зважені та потовчені, а парафін розтанув. Після цього, у форму ставлять деревʼяний гніт з ефектом потріскування, розповідає майстриня.

"Ароматизатор обрано, можна все змішувати та заливати суміш в кашпо", — говорить Анна.

У процесі розповідає про оптимальні температури для роботи з парафіном. Поки сам матеріал застигає, учасниці навчаються скручувати свічки з вощини та прикрашають їх сухоцвітом та стрічками.

Майстер-клас зі створення ароматичних свічок. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Марія прийшла на тренінг з п’ятирічною донькою. І мати, і Аріна зробили по дві свічки.

"Ми вирішили зайнятись трішки арттерапією. Взагалі, була мета трішки з дитиною провести більше спільного часу. Відволіктись від своїх буденних, якихось турбот, клопотів. Вийшла у нас сьогодні от така краса, ми з користю провели свій час. Нам дуже сподобалось. Це було дуже цікаво та пізнавально", — каже жінка.

Марія разом з донькою під час майстер-класу. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Майстриня Анна каже, отриманими на майстер-класі знаннями та навичками можна користуватися і вдома, вигадуючи та виготовляючи нові різновиди свічок.

Ще одна учасниця заходу Тетяна каже, для свічки обрала запах печива.

"Мені подобається дуже солодке, випічка. Тому для того, щоб менше їсти, а більше надихатися запахом, я обрала запах печива. Колір мені дуже подобається, він такий теплий, добрий, колір дива. А свічку цю з вощини я, звичайно, зробила у кольорах нашої держави", — зазначає Тетяна.

Учасниця майстер-класу Тетяна. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Тренінг тривав півтори години. Виготовлені свічки учасниці забрали з собою.

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