НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Творчість допомагає психологічно відволіктись": у Миколаєві відбувся майстерклас з виготовлення ароматичних свічок
ОСВІТАКУЛЬТУРАМИСТЕЦТВОРегіони

"Творчість допомагає психологічно відволіктись": у Миколаєві відбувся майстерклас з виготовлення ароматичних свічок

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Миколаєві відбувся майстерклас з виготовлення ароматичних свічок для жінок військових та ветеранів. Захід став місцем психологічного розслаблення, де учасниці мали можливість відволіктися від повсякденних турбот та зайнятися ароматерапією.

Кореспонденти Суспільного побували на майстер-класі.

У майстеркласі взяли участь вісім учасниць. На столі у кожної розкладені барвники, стабілізований мох, декоративні елементи для прикрашання майбутньої свічки та ароматизатори.

Матеріали для створення ароматичних свічок.
Матеріали для створення ароматичних свічок. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Майстриня Анна Сальник розповіла про те, як відбувається ароматерапія.

"Ну, взагалі-то, творчість завжди допомагає психологічно відволіктись. До того ж в ароматерапії на це впливають різні аромати. Тут треба бути обережним, тому що для кожного аромат свій індивідуальний. У нас є по стандарту аромати, які заспокоюють, які бадьорять і які, як антисептики пахнуть", — каже вона.

Майстриня Анна Сальник під час майстер-класу.
Майстриня Анна Сальник під час майстер-класу. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Для створення аромату треба, щоб барвники були зважені та потовчені, а парафін розтанув. Після цього, у форму ставлять деревʼяний гніт з ефектом потріскування, розповідає майстриня.

"Ароматизатор обрано, можна все змішувати та заливати суміш в кашпо", — говорить Анна.

У процесі розповідає про оптимальні температури для роботи з парафіном. Поки сам матеріал застигає, учасниці навчаються скручувати свічки з вощини та прикрашають їх сухоцвітом та стрічками.

Майстер-клас зі створення ароматичних свічок.
Майстер-клас зі створення ароматичних свічок. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Марія прийшла на тренінг з п’ятирічною донькою. І мати, і Аріна зробили по дві свічки.

"Ми вирішили зайнятись трішки арттерапією. Взагалі, була мета трішки з дитиною провести більше спільного часу. Відволіктись від своїх буденних, якихось турбот, клопотів. Вийшла у нас сьогодні от така краса, ми з користю провели свій час. Нам дуже сподобалось. Це було дуже цікаво та пізнавально", — каже жінка.

Марія разом з донькою під час майстер-класу.
Марія разом з донькою під час майстер-класу. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Майстриня Анна каже, отриманими на майстер-класі знаннями та навичками можна користуватися і вдома, вигадуючи та виготовляючи нові різновиди свічок.

Ще одна учасниця заходу Тетяна каже, для свічки обрала запах печива.

"Мені подобається дуже солодке, випічка. Тому для того, щоб менше їсти, а більше надихатися запахом, я обрала запах печива. Колір мені дуже подобається, він такий теплий, добрий, колір дива. А свічку цю з вощини я, звичайно, зробила у кольорах нашої держави", — зазначає Тетяна.

Учасниця майстер-класу Тетяна.
Учасниця майстер-класу Тетяна. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Тренінг тривав півтори години. Виготовлені свічки учасниці забрали з собою.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
У Києві дитячу школу мистецтв назвали ім'ям Героя України, хормейстера Льва Венедиктова
У Києві дитячу школу мистецтв назвали ім'ям Героя України, хормейстера Льва Венедиктова
Англійська мова
В Україні стартував набір на викладання англійської у школах — Мінцифра
Окопні свічки
"Два роки допомагаємо оборонцям": на Вінниччині вихованці станції юних техніків виготовляють окопні свічки та перископи
Тернопільська ОВА
На Тернопільщині створюють навчально-практичні центри: яких фахівців готуватимуть
На початок