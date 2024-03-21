Щоб покращити культуру взаємодії з людьми з ампутованими кінцівками, зокрема на робочому місці, українська компанія BetterMe спільно з Всеукраїнським сучасним центром протезування, реабілітації та реконструктивної хірургії для усіх, хто постраждав від війни Superhumans розробили навчальний курс “Спілкування без бар’єрів”. Курс доступний у застосунку BetterMe: Mental Health, що безкоштовний для всіх українців.

Про це Суспільному повідомили у компанії BetterMe.

Курс розроблений психологами для розвитку етичного спілкування у суспільстві та покликаний навчити екологічно виражати емоції, будувати діалог та опановувати навички управління власними почуттями у комунікації з людьми з ампутацією.

Як відзначили у компанії, згідно з Національним соціологічним дослідженням про сприйняття людей з інвалідністю в Україні, 98% українців вважають людей з інвалідністю повноправними членами суспільства, проте можливість знайти роботу для них оцінюють як низьку. За даними опитування Українського ветеранського фонду 2023 року, 15% українських захисників після війни готові бути найманими працівниками. Очікується, що цей показник зростатиме, тому важливо вже зараз знаходити шляхи розвитку інклюзивної взаємодї в команді, наголошують організатори курсу.

Як розповіли Суспільному, у рамках курсу кожен зможе знайти відповідь на такі питання:

Як визначити, що нас бентежить та над чим варто працювати

Як почати розмову, коли всі слова здаються недоречними

Як перестати відчувати сором і провину перед людиною з інвалідністю

Спершу доступ до курсу був відкритий понад 500 українським роботодавцям, які раніше доєднались до Національної програми підвищення продуктивності ”.

Сьогодні всі користувачі можуть знайти курс на головному екрані або у розділі “Цікаве” застосунку BetterMe: Mental Health.

“Наші захисники та захисниці повертаються до цивільного життя і, переважно, це люди з інвалідністю. Нам всім дуже важливо навчитися з ними спілкуватися та зробити їх перебування на робочому місці максимально комфортним. В першу чергу - це звичайно про фізичну доступність, але окрім фізичних барʼєрів ми маємо говорити про психологічні барʼєри”, — зазначила СЕО Superhumans Center Ольга Руднєва.

За її словами, йдеться про те, як правильно спілкуватися, як почати розмову, чи варто допомагати, як коректно запропонувати допомогу.

Як розповіла засновниця та СЕО BetterMe, Вікторія Рєпа, наразі близько 50 тисяч українців потребують протезування, це найбільший показник з часів Першої світової війни.

“Передбачаючи проблему інтеграції людей з ампутацією у суспільство, ми з Superhumans розробили відповідний інструмент. Курс “Спілкування без бар’єрів” покликаний допомогти покращити взаємодію та сприяти формуванню інклюзивного суспільства в Україні”, — пояснила Рєпа.

Застосунок BetterMe: Mental Health запустив курс про культуру взаємодії з людьми з ампутацією. Фото, надане Суспільному BetterMe

BetterMe: Mental Health – застосунок для збалансованого та усвідомленого життя з індивідуальним щоденним планам, керованими медитаціями, вправами для дихання, афірмаціями, звуками для сну та цілодобовим доступом до спеціалістів із психічного здоров’я.

З початку повномасштабної війни BetterMe: Mental Health став безкоштовним для всіх українців, застосунок доступний для завантаження на iOS та Android. Близько 2 млн українців користуються застосунками BetterMe станом на сьогодні.

BetterMe — українська компанія, яка дбає про фізичне й ментальне здоров’я понад 150 мільйонів людей по всьому світу. Компанія розробила два застосунки: BetterMe: Health Coaching та BetterMe: Mental Health. Наразі вони безплатні для українців.

Superhumans Center – це сучасна клініка протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки постраждалих під час війни в Україні військових і цивільних. Всі послуги в клініці для пацієнтів безкоштовні. Центр фінансується донорами та партнерами. Перший Superhumans Center відкрили у квітні 2023 року поблизу Львова. У найближчі роки Superhumans відкриють ще 5 центрів у різних містах України: Харкові, Миколаєві, Вінниці, Рівному та Дніпрі. Ініціатором проєкту став український бізнесмен Андрій Ставніцер.