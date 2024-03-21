Удари балістикою: у Миколаєві лунали вибухи

У Миколаєві 21 березня 2024 року армія РФ завдала удар балістичним озброєнням. Тривога в області була оголошена з 14:29.
Хроніка подій
О 14:29 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Миколаєві було чутно звуки вибуху.
О 14:35 міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибух.
Очільник ОВА Віталій Кім о 14:55 повідомив про одну поранену жінку, вона отримала травми легкої важкості.
Доповнено 15:07: Кількість поранених зросла до чотирьох людей — три жінки та один чоловік. Також ще одна жінка загинула, повідомив керівник ОВА Кім.
Доповнено 15:12: Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що робить об'їзд по житловому сектору. Багатоповерхові забудови не пошкодженні.
Доповнено 16:24: Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що кількість травмованих зросла до шістьох.
Доповнено 17:02: За інформацією ДСНС, російські війська поцілили у промислове підприємство. На місці влучання виникли незначні загоряння. Станом на 17:05 відомо про шістьох травмованих працівників підприємства та одну загиблу жінку.
Що відомо про обстріли Миколаєва
- Востаннє обстріли Миколаєва російськими військами були 17 березня 2024 року. Російські війська пошкодили приватні будинки, автомобілі балістичною зброєю. Загалом травмовано дев'ять людей, серед яких двоє дітей. Також є один загиблий.
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