Удари балістикою: у Миколаєві лунали вибухи

У Миколаєві 21 березня 2024 року армія РФ завдала удар балістичним озброєнням. Тривога в області була оголошена з 14:29.

Хроніка подій

О 14:29 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Миколаєві було чутно звуки вибуху.

О 14:35 міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибух.

Очільник ОВА Віталій Кім о 14:55 повідомив про одну поранену жінку, вона отримала травми легкої важкості.

Доповнено 15:07: Кількість поранених зросла до чотирьох людей — три жінки та один чоловік. Також ще одна жінка загинула, повідомив керівник ОВА Кім.

Доповнено 15:12: Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що робить об'їзд по житловому сектору. Багатоповерхові забудови не пошкодженні.

Доповнено 16:24: Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що кількість травмованих зросла до шістьох.

Доповнено 17:02: За інформацією ДСНС, російські війська поцілили у промислове підприємство. На місці влучання виникли незначні загоряння. Станом на 17:05 відомо про шістьох травмованих працівників підприємства та одну загиблу жінку.

Уламок від ракети. Фото: ДСНС Карета "швидкої" на місці події. Фото: ДСНС Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС

Що відомо про обстріли Миколаєва

Востаннє обстріли Миколаєва російськими військами були 17 березня 2024 року. Російські війська пошкодили приватні будинки, автомобілі балістичною зброєю. Загалом травмовано дев'ять людей, серед яких двоє дітей. Також є один загиблий.

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