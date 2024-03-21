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Удари балістикою: у Миколаєві лунали вибухи
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Удари балістикою: у Миколаєві лунали вибухи

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Медики на місці влучання ракети у Миколаєві
Карета "швидкої" на місці влучання, Миколаїв, 21 березня 2024 року. ДСНС

У Миколаєві 21 березня 2024 року армія РФ завдала удар балістичним озброєнням. Тривога в області була оголошена з 14:29.

Хроніка подій

О 14:29 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Миколаєві було чутно звуки вибуху.

О 14:35 міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибух.

Очільник ОВА Віталій Кім о 14:55 повідомив про одну поранену жінку, вона отримала травми легкої важкості.

Доповнено 15:07: Кількість поранених зросла до чотирьох людей — три жінки та один чоловік. Також ще одна жінка загинула, повідомив керівник ОВА Кім.

Доповнено 15:12: Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що робить об'їзд по житловому сектору. Багатоповерхові забудови не пошкодженні.

Доповнено 16:24: Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що кількість травмованих зросла до шістьох.

Доповнено 17:02: За інформацією ДСНС, російські війська поцілили у промислове підприємство. На місці влучання виникли незначні загоряння. Станом на 17:05 відомо про шістьох травмованих працівників підприємства та одну загиблу жінку.

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Уламок від ракети. Фото: ДСНС
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Карета "швидкої" на місці події. Фото: ДСНС
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Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС

Що відомо про обстріли Миколаєва

  • Востаннє обстріли Миколаєва російськими військами були 17 березня 2024 року. Російські війська пошкодили приватні будинки, автомобілі балістичною зброєю. Загалом травмовано дев'ять людей, серед яких двоє дітей. Також є один загиблий.

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