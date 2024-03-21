У Кривому Розі через тиждень після ракетного удару по багатоповерхівці власники пошкоджених квартир прибирають у своїх оселях, а будівельники укріплюють стіни будинку дерев'яними конструкціями.

Неллі Клімчук показує кореспонденту Суспільного свою кімнату після ракетного удару РФ. У квартирі жінки на 9-му поверсі впала одна стіна, а в інших – тріщини. Також випали двері та крапає вода через побиту стелю.

Під час атаки мешканка будинку підгодовувала котів у дворі. Це, каже, її і врятувало, бо ракета влучила у квартири з 9-го по 6-й поверхи.

Мешканка пошкодженої квартири Неллі Клімчук. Суспільне Дніпро

"Це зараз вже чисто, бо в нас хлопці вже декілька днів прибирали, скидували сміття", — розказала вона.

Михайло Горпінюк прийшов прибрати у своїй побитій квартирі. Розповідає: під час удару був удома з дружиною та дворічною донькою. Нині чоловік живе у батьків, адже його оселя нині не придатна для проживання.

"Я на дивані лежав, потім вибух... Я починаю вставати з дивану, бачу у вікні спалах. Далі вилетіла рама, жінка стояла в проході, у неї дві подряпини, мене не зачепило. А дитину рамою накрило, ми її з-під неї дістали. Поїхали в лікарню: витягли з вух осколки, дві гематоми було на голові", — каже чоловік.

Мешканець пошкодженої квартири Михайло Горпінюк. Суспільне Дніпро

Сергій Разумович повернувся додому за три дні після ракетного удару. До цього жив у сестри, бо в його оселі не було електрики та води. Говорить: дали плівку, воду й світло увімкнули, але без опалення холодно.

Скільки мешканців отримають допомогу на відновлення житла

Нині будівельники укріплюють дерев'яними конструкціями стіни та стелю у пошкоджених квартирах двох під'їздів. Це допоможе уникнути обвалу при розборі завалів та подальших ремонтних роботах, каже будівельник Віктор Кравчук.

Будівельники укріплюють стіни у зруйнованих ракетою під`їздах. Суспільне Дніпро

За словами директорки міського департаменту соцполітики Інесси Благун, опрацювали понад 700 заяв від власників зруйнованих та пошкоджених квартир.

"На засіданні виконкому міської ради підготовлено два проєкти рішень. 48 мешканців найбільш зруйнованого житла отримають по 40 тисяч грн. 135 мешканцям виплатять матеріальну допомогу на усунення пошкоджень", — сказала вона.

Зруйнована через ракетний удар квартира в багатоповерхівці Кривого Рогу. Суспільне Дніпро

Після оцінки експертною комісією стану пошкоджених квартир власникам нададуть додаткову матеріальну допомогу для відновлення житла, додала посадовиця.

Авторка Наталя Качуровська

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