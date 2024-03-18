НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РДК та "Сибірський батальйон" підняли прапори ще в одному російському селищі
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯРосійський добровольчий корпусПодіїВійна

РДК та "Сибірський батальйон" підняли прапори ще в одному російському селищі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бійці російського добровольчого корпусу
Бійці РДК та Сибірського батальйону на Бєлгородщині, 17 березня 2024 року. Фото: Сибирский батальон/Telegram

"Сибірський батальйон" заявив, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області Росії.

Про це йдеться у Telegram російського добровольчого формування.

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", — йдеться в дописі.

Також батальйон опублікував фото прапорів на тлі приватного сектору, проте за ними важко визначити, де саме.

12 березня у легіоні "Свобода Росії", заявили, що ЛРС, РДК та "Сибірській батальйон" перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Українські військові, фото Генштабу
Ситуація на фронті на Донеччині та Луганщині 19 березня: хроніка
Херсонщина, обстріли РФ, руйнування
Атака з дрона Львового, ліквідація 142 військових РФ на лівобережжі. 754 день війни: хроніка подій в Херсонській області
турецький глава держави
Ердоган у телефонній розмові з Путіним заявив про готовність допомогти з переговорами щодо України
Фото ілюстративне
Втрати Харківщини у березні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
На початок