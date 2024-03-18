РДК та "Сибірський батальйон" підняли прапори ще в одному російському селищі

"Сибірський батальйон" заявив, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області Росії.

Про це йдеться у Telegram російського добровольчого формування.

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", — йдеться в дописі.

Також батальйон опублікував фото прапорів на тлі приватного сектору, проте за ними важко визначити, де саме.

12 березня у легіоні "Свобода Росії", заявили, що ЛРС, РДК та "Сибірській батальйон" перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.