Бійці Російського Добровольчого Корпусу у вівторок ввечері, 12 березня, знову перетнули кордон з Росією та закликали росіян приєднуватися до їхньої боротьби з кремлівським режимом.

Звернення Командира Російського Добровольчого Корпусу до жителів Російської Федерації опубліковане у Telegram-каналі підрозділу.

Зазначається, що головне завдання РДК — демонтаж кремлівського режиму. Також підкреслюється, що бійці під час рейдів вглиб території РФ залучають дедалі більше своїх прихильників. В РДК наголосили, що для них особливо важливо висловитися перед "фарсом під назвою "вибори".

"Сьогодні 12 березня 2024 року 23.00 по Москві. Російський добровольчий корпус знову перетинає державний кордон Російської Федерації. Наше завдання — розповісти громадянам Росії про те, що ними править нелегітимний президент і після чергових циркових виборів правитиме ними далі – ще 6 років. Можливо, аж до своєї смерті. Наше завдання полягає в тому, щоб наблизити його смерть, наблизити смерть не тільки Путіна, а й усього кривавого кремлівського режиму. Приєднуйтесь до нашої боротьби та стежте за новинами", — сказав командир РДК.

Вранці 12 березня стало відомо, що підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.

Пообіді у легіоні "Свобода Росії" поінформували, що населений пункт Тьоткіно у Курський області знаходиться під повним контролем російських добровольців. Там додали, що підрозділи армії РФ стрімко залишають селище і свої позиції. Згодом там уточнили, що бої за село ще тривають.