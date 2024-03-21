Назавжди 39: на війні поліг військовий з Черкащини

На війні загинув солдат з Уманщини Юрій Зубко. Він отримав несумісні з життям поранення під час мінометного обстрілу на Харківщині 16 березня.

Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

"Він був стрільцем-помічником гранатометника механізованого відділення окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького", – додала Аліна Кривошея.

Прощання з Юрієм Зубком відбулося 21 березня в селі Кузьмина Гребля на Христинівщині, повідомили у пресслужбі Христинівської міської територіальної громади. Полеглого провели "живим коридором".

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас", – додали в пресслужбі.

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