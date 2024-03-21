Бойову медикиню з Рівного Ірину Приходько зняли на відео без її згоди. В одному із Telegram-каналів поширили ролик, в якому жінку порівняли з героїнею російського серіалу "Не народися вродливою". Після скарг на відео, його видалили. Автор ролика зазначив, що вибачився перед жінкою.

Ірина Приходько розповіла Суспільному, як вона відреагувала, коли дізналася, що відео з нею поширили без дозволу.

Рівнянку Ірину Приходько зняли на відео 9 березня, коли вона сідала в автобус у центрі міста, щоб поїхати у Львів. Жінка зазначила, що ролик опублікували без її згоди:

"Я чекала своєї черги, поки водій забере в мене речі у багажник. Минуло більше тижня й мені написала моя знайома волонтерка: «Я не знаю, чи ви є в тому Telegram-каналі, але, якщо ви хочете його "рознести", я відео зберегла». Дивлюсь, а це я — шапочка, моє пальто, окуляри, сонце в очі світить, я ще така примружена, захекана. Згадую, як я доганяла цю маршрутку. Відео супроводжується піснею з відомого серіалу. 20 років тому було таке ж відчуття, коли йшов цей серіал — мене однокурсники часто підколювали".

Рівнянка Ірина Приходько. Суспільне Рівне

Рівнянка додала, що після того, як її знайома надіслала адміністратору Telegram-каналу скарги — відео видалили. Згодом Ірина, виклала допис із відео на своїй сторінці у Facebook, де розповіла про цю ситуацію. У коментарях користувачі соцмережі поділилися акаунтом автора відео.

"Я подивилась на сторінку автора відео. Був один ролик, з посередньою кількістю переглядів, і він його перезалив через певний час. Відео було підписано: «Виставлено з розважальною метою, не хочу нікого образити». Питання: розважатися над чим, що я в шапочці чи в окулярах? Людина три години їхала зі мною в маршрутці. Людина не спромоглася зі мною порозмовляти, познайомитись, як максимум – запитати дозвіл, чи можна мене виставити на його сторінці. На мені не написано, що я бойовий медик, на мені просто написано, що я жінка. Я собі не ставлю за мету комусь подобатися. Це не дає права нікому з мене знущатися, виставляти мене на розвагу для інших", — наголосила Ірина.

Чоловік, який зняв Ірину без дозволу, відео на особистій сторінці видалив та вибачився перед жінкою.

"Я у жодному разі не хотів нікого образити. Коли зрозумів, що люди не так зрозуміли мою думку, відео одразу видалив. Всі ми бачили серіал про Катерину Пушкарьову. Її полюбили за доброту, щирість та її добрі справи. Сам вважаю, що потрібно бути справжнім і не зважати на соціум. Я справді не хотів нікого образити, проте, якщо зачепив чиїсь почуття, щиро прошу вибачення. Героїні відео я особисто написав це такими ж словами", — зазначив автор відео.

Автор відеоролика не надав згоди на оприлюднення свого імені.

Адвокат ГО "Платформи прав людини" Євген Воробйов зазначив, що зйомка людей у громадських місцях регулюється статтею 307 Цивільного кодексу України.

"У громадських місцях фото і відеозйомка припускається, якщо це відбувається відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Щодо того, якщо людина вас не бачила або якщо побачила і вона заперечила таку зйомку, то прихована зйомка — заборонена. Разом з тим, якщо особа вас бачила і не висловлює заперечень, то це вважається мовчазна згода особи на її зйомку. Якщо людина приходить і просить вас видалити, не знімати, таку вимогу слід задовольнити, тому що це конституційне право".

Сюжет Суспільного 2022 року про лікарку Ірину Приходько з Рівного, яка служить у Госпітальєрах.

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