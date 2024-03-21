21 березня під час масованої ракетної атаки РФ по Києву майже 25 тисяч людей скористалися укриттями на станціях столичного метрополітену.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Сьогодні на станціях метро під час масованої ракетної атаки на столицю укривалися майже 25 тисяч людей, із яких близько 3000 — діти", — зазначив Поворозник.

Він нагадав, що під час повітряної тривоги відкриті всі вестибюлі підземних станцій метро, які слугують укриттями для містян.

Перший заступник голови КМДА зауважив, що на станціях підземки під час повітряної тривоги доступні розкладні стільці, модульні лави, ковдри та матраци. Щоб їх отримати, необхідно звернутися до чергового персоналу станції.

Що відомо про нову ракетну атаку військ РФ по Києву та області

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Постраждали 13 людей, чотирьох госпіталізували.

На Київщині внаслідок ракетної атаки Росії постраждали четверо людей, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки. Обійшлося без жертв.