Україна щодня розвантажує допомогу, отриману від західних партнерів — Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна кожного дня проводить розвантаження допомоги, наданої західними партнерами.

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Щодня на нашій території відбувається розвантаження. Інколи в більшій кількості, інколи у меншій. Але немає жодного дня, щоби в нас не було допомоги від наших партнерів", — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що над тим, аби Україна і надалі продовжувала отримувати допомогу працює велика команда, до якої входять президент, МЗС та посли.

"Всі вони здійснюють роботу, щоб цей потік, цей струмочок у жодному разі не пересихав", — підкреслив посадовець.

19 березня на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині відбулася 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Президент Володимир Зеленський назвав засідання продуктивним.

"Зараз можна сказати кілька речей. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів — дякую всім", — додав глава держави.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися 19 раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.