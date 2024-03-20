НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна щодня розвантажує допомогу, отриману від західних партнерів — Данілов
РНБОДОПОМОГАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЗброя і технологіїВійна

Україна щодня розвантажує допомогу, отриману від західних партнерів — Данілов

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Олексій Данілов
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Getty Images

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна кожного дня проводить розвантаження допомоги, наданої західними партнерами.

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Щодня на нашій території відбувається розвантаження. Інколи в більшій кількості, інколи у меншій. Але немає жодного дня, щоби в нас не було допомоги від наших партнерів", — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що над тим, аби Україна і надалі продовжувала отримувати допомогу працює велика команда, до якої входять президент, МЗС та посли.

"Всі вони здійснюють роботу, щоб цей потік, цей струмочок у жодному разі не пересихав", — підкреслив посадовець.

19 березня на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині відбулася 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Президент Володимир Зеленський назвав засідання продуктивним.

"Зараз можна сказати кілька речей. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів — дякую всім", — додав глава держави.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися 19 раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
кабмін
Кабмін закриває реєстр міжнародних спонсорів війни
&quot;Питання обов'язково буде зрушене&quot;: Данілов про поставку Україні Taurus та ATACMS
"Питання обов'язково буде зрушене": Данілов про поставку Україні Taurus та ATACMS
Секретар РНБО
"Мобілізація має бути справедливою", — Данілов
Євген Владимиренко, Назарій Кішак, керівник Апарату РНБО, Оксана Рубаняк та Роман Мигаль
Бійці з Франківська Назарій Кішак, Роман Мигаль та бійчиня Оксана Рубаняк отримали відзнаки від секретаря РНБО
На початок