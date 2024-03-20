Внаслідок атаки РФ по Синельниківському району Дніпропетровщини у ніч на 20 березня поранення отримали шестеро людей. Двоє з них — підлітки 13 та 15 років — перебувають у лікарні. Вони у важкому стані.

Про це Суспільному повідомив директор запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

За його словами, дітей до медзакладу привезли вранці. У них важкі осколкові ураження тулуба, кінцівок та черепа.

"У дівчинки важке проникаюче поранення черепа. Вона прооперована. Зараз вони обидва знаходяться у реанімації на апараті ШВЛ у важкому стані. Стоїть питання виживуть чи ні", — повідомив він.

Що відомо про обстріл Синельниківщини 20 березня

У ніч на 20 березня російські військові атакували Синельниківський район Дніпропетровщини. Внаслідок атаки поранені шестеро людей. Серед них — ціла родина. П'ятеро перебувають в лікарні.

Зруйновані п'ять приватних будинків. Пошкоджені оселі, лінії електропередач і газогін.

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