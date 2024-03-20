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На Донеччині видають гуманітарні "дитячі набори": як отримати та що входить
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На Донеччині видають гуманітарні "дитячі набори": як отримати та що входить

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У Краматорську волонтери громадської організації "Futurama" видавали гуманітарну допомогу: мами з дітьми отримали памперси, дитячі суміші, одяг та іграшки. Хто звертається по "гуманітарку" та чого потребують жінки із дітьми — у відео.

У Краматорську громадська організація роздає гуманітарну допомогу в одному з багатоквартирних будинків.

"Ми видаємо памперси, це розміри четвірка-п'ятірка, які дуже рідко бувають у місті, та дитяча суміш №1 та №2. Суміші також давно в місті не було, тому це дуже хороша допомога для матусь", — розповіла волонтерка громадської організації "Futurama" Вікторія Зіркалій.

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Волонтери роздають гуманітарні набори матерям із дітьми, Краматорськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Жителька Краматорська Юлія Потапова отримати допомогу для дитини приходить щомісяця.

"Памперси та харчування дітям. Іноді іграшки дають, одяг є. У наш час дуже зручно, і тим більше дітки дуже швидко ростуть. Можна взяти речі. А потім ми їм назад віддаємо й іграшки, і речі ті, які у нас залишаються. Зараз отримали памперси, дитяче харчування та суміш, пюре дали", — ділиться Юлія.

Краматорчанка Ірина Андрієнко місяць тому народила дитину, до громадської організації звертається не вперше. за дитячими сумішами: "Здебільшого отримуємо харчування, памперси. Коли ще була вагітною — візок навіть дали".

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Жителька Краматорська Ірина Андрієнко отримала дитячій гуманітарний набір, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Громадська організація "Futurama", за словами засновника Миколи Саєнко, заснована навесні 2022 року: "Працюємо на дітей нашої області. Не тільки місто Краматорськ, а й інші міста".

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Засновник громадської організації "Futurama" Микола Саєнко, Краматорськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Миколи Саєнка, волонтери інформують про роздачу гуманітарних наборів на громадської організації у соціальних мережах. Для отримання допомоги потрібно мати документ, що підтверджує особу, та свідоцтво про народження дитини.

Також дитячі гуманітарні набори роздають в Костянтинівці, Слов'янську, Дружківці та в їхніх громадах.

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