Армія РФ обстріляла Краматорськ зі "Смерчів", а Нью-Йорк атакувала артилерією

Російські окупаційні війська 19 березня обстріляли одинадцять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 66 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"За минулу добу постраждали 5 жителів — четверо в Селидовому та один у Нью-Йорку. Поліція задокументувала наслідки ворожих атак. Ворог завдав 1731 удар по області, з них 12 — по житловому сектору", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, з артилерії окупанти атакували Нью-Йорк де поранили людину, пошкодили 20 приватних осель і 4 авто.

"Внаслідок обстрілів з реактивної артилерії у Романівці постраждали три домівки, в Рідкодубі — дві. Краматорськ зазнав удару з РСЗВ "Смерч" — пошкоджено 5 цивільних авто", — розказали у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 19 березня:

Краматорськ,

Селидове,

Нью-Йорк,

Архангельське,

Крива Лука,

Максимільянівка,

Нетайлове,

Новобахмутівка,

Новоселівка Перша,

Рідкодуб,

Романівка.

Руйнувань зазнали:

49 житлових будинків,

13 автомобілів,

гараж,

господарчі споруди.

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