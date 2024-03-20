Армія РФ обстріляла Краматорськ зі "Смерчів", а Нью-Йорк атакувала артилерією

Російські окупаційні війська 19 березня обстріляли одинадцять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 66 цивільних об'єктів.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"За минулу добу постраждали 5 жителів — четверо в Селидовому та один у Нью-Йорку. Поліція задокументувала наслідки ворожих атак. Ворог завдав 1731 удар по області, з них 12 — по житловому сектору", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, з артилерії окупанти атакували Нью-Йорк де поранили людину, пошкодили 20 приватних осель і 4 авто.
"Внаслідок обстрілів з реактивної артилерії у Романівці постраждали три домівки, в Рідкодубі — дві. Краматорськ зазнав удару з РСЗВ "Смерч" — пошкоджено 5 цивільних авто", — розказали у відомстві.
Які населені пункти опинились під обстрілами 19 березня:
- Краматорськ,
- Селидове,
- Нью-Йорк,
- Архангельське,
- Крива Лука,
- Максимільянівка,
- Нетайлове,
- Новобахмутівка,
- Новоселівка Перша,
- Рідкодуб,
- Романівка.
Руйнувань зазнали:
- 49 житлових будинків,
- 13 автомобілів,
- гараж,
- господарчі споруди.
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