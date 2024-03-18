Російські окупанти обстріляли Очеретине, поранено одну людину

Вдень 18 березня російські окупанти з артилерій завдали удару по Очеретиному. Поранення дістала одна людина.
Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Сьогодні об 11:30 окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл селища Очеретине Покровського району, внаслідок чого зазнав поранень чоловік 64 років", —повідомила Анастасія Мєдвєдєва.
За даними речниці, чоловіка доставили до лікарні. В нього діагностували перелом.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.
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