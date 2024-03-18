Поліція затримала 38-річного підприємця з Дніпра за підозрою у допомозі перетину держкордону чоловікам.

Про це мовиться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, до своєї схеми підозрюваний залучив ще чотирьох спільників. Серед них — посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.

Згідно із планом організатора, після оформлення фіктивного шлюбу, подружжя разом виїжджало за кордон. Згодом жінка поверталася в Україну, а через деякий час сімейна пара розлучалася.

"Поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків, допитали свідків злочину та вилучили речові докази, які вказують на злочинну діяльність підозрюваний. Через злочинні дії фігурантів понад 20 чоловіків призовного віку змогли незаконно виїхати за кордон та ухилитися від подальшої служби в лавах ЗСУ", — мовиться у повідомленні.

Усім учасникам схеми та організатору повідомили про підозру за частиною 2 та 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі слідчі встановлюють інших причетних до схеми, та тих, хто незаконно скористався їхніми послугами.

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