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Жінки в автосфері: у Миколаєві запустили практичний курс з комп'ютерної діагностики авто
АВТООСВІТАфемінізмГЕНДЕРНА РІВНІСТЬРегіони

Жінки в автосфері: у Миколаєві запустили практичний курс з комп'ютерної діагностики авто

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18 березня у Миколаєві стартував практичний курс з комп'ютерної діагностики автомобілів для жінок, організований за підтримки "Жіночого центру працевлаштування". Участь у навчальній програмі візьмуть 15 учасниць.

На практичному курсі були присутні кореспонденти Суспільного.

Програма курсу розроблена з метою надання жінкам знань та практичних навичок у сфері сучасної автодіагностики, включаючи роботу з автосканерами Пристрій, який приєднується до діагностичного роз'єму автомобіля та зчитує інформацію з його систем.та ідентифікацію помилок в електронних системах автомобілів.

Викладач курсу Андрій П’янов вказав на потенційну можливість працевлаштування жінок на станціях технічного обслуговування у майбутньому.

"Кожній цікаво, кожна хоче розібратися, і навіть не щоб працювати, а для себе, бо половина жінок користується авто, і я думаю що у кожної буде такий автосканер завжди в машині."

"Вона його приєднає, подивиться і буде знати: можна їхати далі або ні", — каже Андрій П’янов.

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Викладач курсу Андрій П’янов. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
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Проходження практичного курсу. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
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Проходження практичного курсу. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Регіональна координаторка проєкту "We act" Ольга Степаненко, зазначила, що учасниці вже мали можливість практично ознайомитися з обладнанням для діагностики автомобілів. Кожна учасниця курсу отримає набір обладнання на завершення навчання.

"Дівчата зараз безпосередньо біля нас. Уже діагностують першу автівку і підрядники навчають їх як виявляти помилки: як виявляти основні аспекти поламки тієї чи іншої машини для того, щоб надалі жінка могла якось самореалізуватися, допомогти собі, якщо зіштовхнеться з такою проблемою", — розповідає координаторка проєкту.

Учасниця курсу Ольга поділилася мотивацією своєї участі: вона бачить у цьому можливість подолання гендерних стереотипів.

"Я прийшла на курси, бо мені цікава діагностика авто, тому що ми прибираємо гендерні стереотипи, що це для чоловіків, що тільки чоловіки ремонтують машини".

"А я хочу навчитися для себе і розібратися, що таке авто, що таке комп‘ютер в авто, чому вибивають "помилки", як з цими помилками розбиратися", — каже Ольга.

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Проходження практичного курсу. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
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Проходження практичного курсу. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
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Під капотом автомобіля. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Ще одна учасниця програми Юлія Ігнатьєва, яка вже працює автомеханіком, висловила своє бажання підвищити кваліфікацію в області діагностики автомобілів, наголосивши на можливості самостійно виконувати цей вид робіт.

"Мені, як механіку, дуже потрібна діагностика. Щоб людина не їздила до когось, потім приїхала, і ти намагаєшся все розшифрувати. Чому я сама не можу цього зробити?", — каже Юлія.

На завершення курсу всі учасниці отримають сертифікати, що підтверджують їхні навички в області комп'ютерної діагностики автомобілів.

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