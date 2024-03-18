Подвірний обхід місцевих жителів з урнами для голосування у супроводі автоматників, погрози й шантаж — так пройшли фейкові вибори президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонщини. Голосували на ТОТ у кілька етапів: дострокове голосування з 27 лютого 2024 року та з 15 по 17 березня 2024 року — разом з РФ.

Як розповів житель тимчасово окупованого лівобережжя Данило, йому вдалось уникнути примусового голосування на незаконних виборах.

"Ми всі дні сиділи вдома. Наші сусіди також. Двір був пустий. Мало кого можна було побачити. Ніхто не приходив за голосування. Я так зрозумів, що вони собі вже все намалювали. Якихось провокацій наче не було, бо ми всі вважали, що вони щось будуть робити. Але більш-менш було тихо", — каже чоловік.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов говорить, до тих хто не прийде на виборчу дільницю, окупаційна влада погрожувала застосувати репресії.

"Я чув різне у різних варіаціях. Наприклад, у Генічеському районі виселення, в інших районах — затримання. Тобто чим менший населений пункт, тим жорстокіше залякування. На цей раз, як порівняти з проведення псевдореферендуму та місцевих виборів, озброєних військових, які супроводжували "представників комісій" намагались не показувати в кадрі на відео", — сказав Данилов.

Також за його словами, люди закривалися вдома та не відкривали дверей, щоб не брати участі у незаконних виборах. А ті хто відкрив двері — боялися, бо бачили озброєних військових РФ.

Окупаційна влада на ТОТ Херсонщини заявила, що явка на фейкових виборах, враховуючи дні дострокового псевдоголосування, склала 83 %. Натомість на виборчі дільниці прийшли фактично працівники бюджетних установ, розказав Сергій Данилов.

"Це були медики, вчителі, працівники комунальних підприємств: "керівники" установ повинні були звітувати про 100 %"явку", а вчителів змушували сфотографуватися на виборчій дільниці й представити докази, зокрема, вказати геолокацію, як доказ що вони там були. Їх ніхто не питав, це було під залякуванням звільнення або інших санкцій. Бо для окупаційної влади важливо, щоб було відео — це Каланчак чи Скадовськ, ось дільниці, ось люди", — каже Данилов.

Окупаційна влада заявила – 88 % місцевих жителів тимчасово окупованого лівобережжя на фейкових виборах віддали свій голос за Володимира Путіна, говорить голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України Дементій Білий.

"Всі ті відео, фотографії, які вони нам показували — всі були однотипні. Люди на відео говорили однакові фрази про світле майбутнє, про свято, про що завгодно. Протягом дня у скриньках для голосування було дуже мало бюлетенів. Уявіть собі, вони сказали, що проголосували 83 % виборців — нібито 390 тисяч жителів лівобережжя, але скриньки були напівпорожніми", — говорить експерт.

За словами Білого, на фейкових виборах були присутні так звані міжнародні спостерігачі. Більшість з них — вихідці з африканських країн.

"Я не знаю, які там представляли міжнародні організації, але точно країни не представляли, і міжнародні організації якщо і були, то якісь випадкові чи формальні. Тому я не вважаю, що це були спостерігачі. Натомість вже 55 країн світу заявили, що вони не визнають процедури, які відбувалися на окупованій частині Херсонської області. Навіть генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що це незаконно, не має жодних правових та юридичних наслідків і назвав все це є нікчемністю", — розповів голова обласної організації КВ України.

Дементій Білий говорить, місцеві жителі, які допомагали організувати псевдовибори на тимчасово окупованій Херсонщині, понесуть за це кримінальну відповідальність.

Що відомо про проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованій Херсонщині

Псевдовибори президента Росії на окупованих територіях "влада" почала проводити ще у лютому. Протягом шести днів на ТОТ Херсонщини тривало незаконне "дострокове голосування. "Члени виборчкомів" проводили його на вулицях, ринках, робили подворові обходи.

Голова окупаційної "виборчої комісії Херсонської області" Захарова заявила, що явка на "достроковому голосуванні" перевищила 58%. На "виборах" на ТОТ Херсонщини з 15 по 17 березня працювала 61 "виборча дільниця".

У день завершення незаконних виборів голова окупаційної виборчої комісії Захарова заявила, що після обробки 100% бюлетенів Володимир Путін лідирує на виборах президента Російської Федерації на ТОТ Херсонщини. Він нібито набрав 88,12% голосів виборців захопленої частини регіону.

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