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Окупаційна влада Херсонщини заявила про явку у 82% на псевдовиборах президента РФ
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Окупаційна влада Херсонщини заявила про явку у 82% на псевдовиборах президента РФ

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ТОТ Херсонщини, вибори президента Росії, лівобережжя, голосування
"Виборча дільниця" на ТОТ Херсонщини, 16 березня 2024 року. Фото: Избирательная комиссия Херсонской области/Telegram

На тимчасово окупованій території Херсонської області псевдовлада заявила про явку у 82% під час виборів президента РФ. Більшість з "виборців" начебто підтримали Путіна.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, на "виборах" були присутні "міжнародні спостерігачі", зокрема з Алжиру та Парагваю. Вони не зафіксували жодного порушення.

"Вибори проходили з 27 лютого. Почалися, як завжди, з погроз людям — "якщо ви не приїдете, то ми приїдемо до вас". Так і було, коли вони ловили жителів на ринках, колаборанти збігались, зганяли бюджетників. По три, по чотири підписи ставили за сусідів, за родичів, які виїхали. Це стандартна їх практика", — розповів Толоконніков.

Він каже, що 16-17 березня окупанти провели концерти, пригощали людей шашликом, тобто, робили все, щоб створити "картинку" для пропагандистських ЗМІ. Також за його словами, щоб забезпечити хоч якусь явку, "члени виборчих комісій" разом з озброєними російськими військовими і вдень, і вночі робили подворові обходи, змушували людей "проголосувати".

"Люди могли "голосувати" за українськими паспортами, через те, що ще в більшості українські паспорти є. Можна було "проголосувати" і за будь-яким посвідченням особи. І люди голосували, їх заставляли голосувати за українськими документами. Це також є ознакою нелегітимності. Тому що, якщо громадяни іншої країни можуть голосувати за президента другої країни, то точно це не має нічого спільного з виборами в тому понятті, який ми розуміємо", — каже Толоконніков.

Керівник пресофісу ОВА повідомив, що приблизно понад 30 відсотків людей на лівобережжі вимушені були отримати російський паспорт. І додав, що на окупованій території немає можливості людям отримувати будь-які послуги, і в тому числі медичні, і соціальні, і отримати виплати, і працювати просто без паспорта РФ.

Раніше голова окупаційної виборчої комісії Захарова заявила, що після обробки 100% бюлетенів Володимир Путін лідирує на виборах президента Російської Федерації на ТОТ Херсонщини. Він нібито набрав 88,12% голосів виборців захопленої частини регіону.

Що відомо про проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованій Херсонщині

Псевдовибори президента Росії на окупованих територіях "влада" почала проводити ще у лютому. Протягом шести днів на ТОТ Херсонщини тривало незаконне "дострокове голосування. "Члени виборчкомів" проводили його на вулицях, ринках, робили подворові обходи.

Голова окупаційної "виборчої комісії Херсонської області" Захарова заявила, що явка на "достроковому голосуванні" перевищила 58%. На "виборах" на ТОТ Херсонщини з 15 по 17 березня працювала 61 "виборча дільниця".

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