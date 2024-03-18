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У лікарні Дніпропетровщини лікують поранених через ДТП з маршруткою: що відомо про їхній стан
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У лікарні Дніпропетровщини лікують поранених через ДТП з маршруткою: що відомо про їхній стан

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До одного з медзакладів Дніпропетровщини після аварії з маршруткою на трасі 17 березня шпиталізували п'ятьох поранених. Про це Суспільному повідомили в адміністрації лікарні.

Нині в стаціонарі залишаються четверо, вони у вкрай тяжкому стані, в реанімації. Це двоє чоловіків — 22 та 48 років — та дві жінки — 20 та 28 років.

"Найтяжчий — Сергій, йому 48 років. Перелом шийного хребця, забій грудної клітини, забій голови. Реаніматологи рятують його життя. Вкрай тяжкий", — сказав керівник лікарні.

Ще одна жінка, яку доправили в заклад після ДТП, тепер лікуватиметься амбулаторно.

Що про аварію кажуть свідки та поліція

Павло під час аварії їхав додому. Побачив як автобус вилетів в кювет. За словами чоловіка, маршрутка перевернулась декілька разів.

"Видовище страшне, бус перевертався через себе, і люди випадали з вікон прямо на ходу. Одна людина вже загинула, ми це бачили. І десь 4-5 людей були занадто тяжкі. І протягом декількох хвилин ще одна людина померла", — сказав чоловік.

Водія маршрутного таксі затримали, розповідає речниця нацполіції Дніпропетровщини Ганна Старчевська. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

"Водій рухався таким чином, за нашою попередньою інформацією, він випереджав вказаний автомобіль, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання автомобіля", — розказала речниця поліції.

Наразі, за словами Ганни Старчевської, тривають слідчі дії.

Що відомо про ДТП на трасі

  • 17 березня на трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, загинули 5 людей. Ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.
  • Аварія сталася вдень біля села Піщанка у Новомосковському районі. Маршрутна автівка Mercedes-benz Дніпро — Слов'янськ перевозила пасажирів.
  • За попередніми даними, 61-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням. Маршрутка перекинулася.
  • Пізніше з інформації поліції стало відомо, що за фактом смертельного ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). Винуватцеві загрожує ув'язнення від п'яти до десяти років.

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